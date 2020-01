Les meilleures joueuses canadiennes de curling s’affronteront à Thunder Bay en 2021

Les équipes participantes s’affronteront au Fort Williams Gardens.

Thunder Bay avait aussi accueilli le tournoi en 1996, lorsque l’équipe ontarienne dont faisait partie la célèbre curleuse Marilyn Bodogh, a remporté le titre.

Le championnat national de curling féminin s’est aussi déroulé à Thunder Bay en 1969.

Des représentants de Curling Canada étaient présents mardi à Thunder Bay pour dévoiler la ville sélectionnée pour accueillir le 40e Tournoi des cœurs Scotties. Photo : Twitter / Curling Canada

Au fil des ans, de grands joueurs de curling étaient originaires de Thunder Bay, et je sais que la région souhaite accueillir un championnat de Curling Canada depuis des années , indique le président du conseil des gouverneurs de Curling Canada, John Shea, dans un communiqué.

L’équipe gagnante représentera le Canada au Championnat mondial féminin de curling de 2021 en Suisse.

Nous avons hâte d’accueillir la communauté de curling du Canada et les milliers de spectateurs à Thunder Bay en 2021 qui renforceront notre histoire de curling déjà riche , a fait savoir le directeur du tourisme de la Ville de Thunder Bay, Paul Pepe.

Le 40e Tournoi des Cœurs se déroulera au Fort William Gardens de Thunder Bay en 2021. Photo : Twitter / Curling Canada

Il ajoute que l’événement sportif devrait générer des millions de dollars pour la ville et solidifier la réputation nationale de Thunder Bay comme leader en développement du tourisme sportif .

Un événement « incroyable »

La curleuse Oye-Sem Won-Briand, qui réside à Thunder Bay, a déjà participé à deux reprises au Tournoi des Cœurs Scotties.

C'est incroyable comme événement, puis c'est tellement bon pour la communauté et pour le sport. Recevoir un tournoi de ce calibre, c'est très bon pour le sport et pour en faire la promotion chez les enfants et les jeunes qui commencent le sport , souligne-t-elle.

Elle dit espérer que le Fort William Gardens sera rempli lors des matchs, étant donné le prestige de la compétition.

Quand on commence à curler comme jeune fille, c'est tout le temps un de ses rêves de se rendre au Scotties, peu importe les autres tournois qui se passent dans le monde. Oye-Sem Won-Briand, curleuse de Thunder Bay

L’édition 2020 du Tournoi des Cœurs Scotties aura lieu du 15 au 23 février à Moose Jaw, en Saskatchewan.