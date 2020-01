Des voix s'élèvent contre le racisme dans les arénas

Un joueur des Chiefs de Gesgapegiag s’est fait traiter de crisse d'Indien par un joueur de l’équipe des Goons de Chandler dans le cadre d’un match de quart de finale du tournoi de hockey pour adultes qui se veut amical.

Pendant la première période, un de nos joueurs a arrêté de jouer soudainement, explique Dave Condo. Entre les deux périodes, il nous a dit qu’il avait été victime de propos racistes.

Le responsable de l'équipe des Goons de Chandler, Félix Albert, reconnaît que de tels propos sont inacceptables et soutient que le joueur fautif s’est excusé, ce que nie l’équipe de Gesgapegiag.

Dave Condo mentionne avoir alerté les arbitres qui ont rapporté ne pas avoir entendu l’insulte.

Dave Condo a voulu médiatiser l'affaire pour sensibiliser la population au racisme toujours présent contre les membres des Premières Nations. Photo : Avec l'autorisation de Dave Condo

M. Condo, soutient aussi que des échanges racistes ont eu lieu parmi les supporteurs ainsi dans les vestiaires des joueurs après le match.

On est rentré dans nos chambres, rapporte Dave Condo, et on entendu « les crisses d’Indien ». Je me suis dit que ça n’allait pas rester de même. Je suis allée les voir pour leur demander pourquoi en 2020 on avait encore à subir des propos racistes. J’étais en colère.

Félix Albert rétorque que des joueurs et des supporteurs micmacs auraient eu des comportements déplacés à leur endroit.

Je trouve injuste, explique Félix Albert, que ce soit simplement mon équipe et nos partisans qui soient montrés du doigt. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des gestes inacceptables de la part des Chiefs et de leurs partisans : un hockey a été cassé, des menaces de mort venant de leur part, dans les vestiaires, ainsi que des doigts d'honneur venant des enfants et des parents vers la foule et les joueurs.

Dave Condo rétorque qu’aucun de ses joueurs n’aurait proféré des menaces.

2000 signataires

Au lendemain des événements, Amanda Ottawa, la conjointe de Dave Condo, a lancé une pétition en ligne pour demander aux maires de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine de mettre en place une réglementation dans les arénas pour mettre fin aux propos racistes.

Mon fils de 7 ans a assisté au match, raconte Mme Ottawa, il a entendu l’insulte et il ne veut plus retourner à l’aréna. C’est là que je me suis dit, ça suffit, il faut faire quelque chose et j’ai lancé la pétition.

Plus de 2000 personnes avaient signé la pétition en ligne, mardi midi.

Je suis vraiment contente de voir qu’il y a beaucoup de monde qui est avec nous dans ce mouvement-là, rapporte Mme Ottawa, une Atikamekw originaire de Manawan qui réside à Gesgapegiag depuis quelques années. La plupart des signataires sont des allochtones.

Amanda Ottawa et Dave Condo rapportent avoir été victimes de racismes à plusieurs reprises dans leur vie et souhaitent changer les choses pour que leurs enfants n'aient pas à subir le même sort. Photo : Avec l'autorisation d'Amanda Ottawa

Amanda Ottawa et son conjoint Dave Condo veulent également envoyer des lettres à tous les maires gaspésiens pour les conscientiser au racisme. Une rencontre entre le couple et le conseil de bande de Gesgapegiag est aussi prévue pour voir si des actions de sensibilisation pourraient être entreprises.

Un code d’éthique sera mis en place

Le responsable du tournoi Hockey Loisir de Paspébiac, Rémi Whittom, déplore la situation.

Des fois dans l’émotion, explique Mme Whittom, il y a des choses qui se disent, mais ça n’excuse pas les propos racistes. Ça ne devrait pas existe en 2020, dans n’importe quel sport, lors d’une partie de cartes ou à l’épicerie. C’est déplorable.

Rémi Whittom explique que les joueurs qui voudront s’inscrire au Tournoi Hockey Loisir en 2021 devront obligatoirement signer un code d’éthique qui interdira le racisme.

M. Whittom soutient qu’il s’agit du premier événement du genre à survenir dans le cadre du Tournoi Hockey Loisir qui existe depuis plus de 30 ans.