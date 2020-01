L’auteur et éthicien René Villemure est d’avis que les appels à la censure et au boycottage de la conférence que devait donner le poète George Elliott Clarke à l’Université de Regina, le 23 janvier prochain, étaient « prématurés ». Il considère que la liberté artistique doit permettre aux artistes de « regarder à 360 degrés » avant de décider d’aborder ou non un sujet sensible.