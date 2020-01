Les fermetures de routes affectent les petites communautés

Plusieurs jours par semaine, les épiceries des communautés de la route 11 reçoivent des produits alimentaires par camion provenant de grands centres comme Sudbury ou Toronto.

Les fermetures de routes entraînent des retards dans les livraisons et donc des pénuries de certains produits pour les clients.

Les retards sont encore plus longs quand la communauté est éloignée comme dans le cas de Longlac, dans la municipalité de Greenstone.

Cette communauté est la plus éloignée de la route 11 à recevoir des produits de Toronto.

Quand la route est fermée, c’est certain que ça nous affecte parce que nos clients s’attendent à voir certains produits sur nos tablettes. On perd plusieurs ventes à cause de cela.

Martin Boucher, propriétaire de Longlac Freshmart et Smooth Rock Falls Freshmart