Les Olympiques de Gatineau misent sur Anderson MacDonald

Les Olympiques de Gatineau ont terminé leur magasinage de la période des transactions en réclamant deux joueurs au ballottage dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ). Ils ont mis la main sur l’attaquant de 20 ans de l’Armada de Blainville-Boisbriand, Adam Capanelli, et sur Anderson MacDonald du Titan d’Acadie-Bathurst.

Le directeur des opérations hockey par intérim des Olympiques, Marc Saumier, s’est beaucoup informé sur MacDonald, qui a été ralenti par des problèmes personnels depuis son arrivée dans la LHJMQLigue de hockey junior majeure du Québec .

Il a tout pour réussir au point de vue hockey. Il a des problèmes personnels et la Ligue a essayé de l’aider. On le savait. Nous poursuivons nos discussions pour voir quand on l’amène avec l’équipe , mentionne M. Saumier, qui compte bien encadrer sa dernière acquisition.

Si on lui donne une chance et qu’on l’encadre bien, ça peut être un « homerun » pour nous! C’est un marqueur de 50 buts. Le jeune veut s’en sortir. Marc Saumier, directeur des opérations hockey, Olympiques de Gatineau

Marc Saumier a été nommé nouveau directeur par intérim des opérations hockey des Olympiques de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

MacDonald a compté 29 buts en seulement 50 matchs à sa saison recrue avec le Phoenix de Sherbrooke en 2016-2017. Il en compte 15 à sa fiche cette année, malgré les problèmes personnels qui l’ont ralenti.

Un environnement pour s'épanouir

Les Olympiques ont l’intention de placer MacDonald dans un environnement adéquat et de lui fournir les ressources nécessaires pour qu'il s’épanouisse.

Il est suivi par un ancien joueur de la Ligue nationale, Claude Lapointe, qui est à Montréal. Ça fait trois jours que je discute avec lui et la Ligue. On connaissait ses problèmes avant de le réclamer , assure Marc Saumier.

Quant à Capanelli, il vient combler un manque causé par l’échange du capitaine de 20 ans Charles-Antoine Roy lundi. Même s’il est actuellement blessé, les Olympiques ont confiance que l'attaquant pourra aider la formation rapidement.

Nous n’avions plus que deux joueurs de 20 ans alors nous l’avons réclamé. Il sera encore absent deux à quatre semaines. Il viendra mercredi [à Gatineau] et notre équipe médicale va le surveiller. Il guérit plus vite qu’anticipé , souligne M. Saumier.