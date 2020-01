Train léger à Hamilton: les soumissionnaires n’étaient pas tous convaincus par le projet

Un rapport interne de Metrolinx obtenu par CBC révèle que les entreprises soumissionnaires du train léger commençaient à se distancer du projet avant qu’il ne soit annulé par la province en décembre. Les compagnies craignaient des pertes financières si la province et la Ville de Hamilton décidaient de ne pas soutenir le projet.

Dans le document de deux pages qui avait été soumis à Infrastructure Ontario, c’est principalement l’étape de la Demande de propositions (DDP) qui posait problème aux entreprises soumissionnaires.

Les entreprises s’inquiétaient de l’absence d’un montant compensatoire en cas d'annulation du projet craignaient des pertes financières si les wagons du train étaient livrés en retard.

Ei8ht Transit et CityLine Transit group n'ont pas pris part à la DDPDemande de propositions et l’entreprise chargée de bâtir le système, ElisDon, avait quitté le consortium.

Le maire surpris

Le maire de Hamilton Fred Eisenberger affirme que la municipalité ignorait les problèmes liés aux entreprises soumissionnaires.

Les entreprises étaient parti prenante du projet , selon les informations dont disposait le maire.

Selon Kris Jacobsen, un employé municipal qui gérait l’équipe de la Ville qui travaillait avec Metrolinx sur le projet, il est commun qu’une compagnie quitte un consortium alors qu’un projet de construction est en cours.

Dans ce genre de processus, compte tenu de l’ampleur et du nombre d’équipes impliquées, ce n’est pas rare , soutient M. Jacobsen.

Dessin du nouveau train léger envisagé Photo : Steer Davies Gleave

Coûts du projet

Le rapport comprend également des chiffres à jour sur le coût du projet. Il n’est toutefois pas clair si ces estimations ont été réalisées par le consortium engagé par la province pour analyser le coût du train léger.

Le document indique d’abord que le montant approuvé par le précédent gouvernement libéral de l'Ontario pour le projet était de 3 658 573 000 $. Ce montant inclut la construction du train ainsi que les coûts d’exploitation et d’entretien.

L'estimation mise à jour dans le rapport de Metrolinx qui a fait l'objet d'une fuite est de 3 746 047 000 $. Dans les deux cas, le montant estimé pour la construction s’élève à un milliard de dollars.

Une autre entreprise embauchée par la province pour revoir le coût du projet, Turner and Townsend, a fait part de ses conclusions au gouvernement le 22 octobre, selon le document. On peut lire dans le rapport que les estimations de la compagnie sont significativement plus élevées que le budget prévu pour le train en 2018.

Le 16 décembre 2019, lorsque la ministre des Transports Caroline Mulroney est venue à Hamilton pour annoncer l’annulation du projet de train, elle a évoqué un coût total de 5,5 milliards de dollars.

La province a annulé son financement, citant une augmentation substantielle des coûts du projet. Photo : Metrolinx/Ville de Hamilton

Pas de précision du gouvernement

Lundi, la province n'a pas voulu donner de détail sur les différences de coût soulignées dans le rapport.

Les documents font également référence aux défis d’approvisionnement du TLRtrain léger sur rails . Les défis du processus mis au point par le gouvernement précédent démontrent pourquoi notre gouvernement est déterminé à faire les choses différemment , a indiqué le ministère des Transports par courriel.

Cette dernière ajoute que le gouvernement s’inquiète par rapport à la fuite et affirme qu’une enquête interne allait être ouverte à ce sujet.

Le maire Eisenberger soutient que le montant de 5,5 G$ est gonflé, puisque, selon lui, les vrais chiffres sont connus après l’étape de DDPDemande de propositions dans un processus d’appel d’offres.

Le politicien croit toutefois que les chiffres avancés dans le document de Metrolinx sont plus précis que les chiffres finaux qui ont servi à justifier l’annulation du projet .

Le gouvernement libéral de l’époque s’était engagé à investir 1 G$ dans le projet. La ministre Mulroney assure que ce montant est toujours disponible pour un projet de “transport” à Hamilton.

Pour le conseiller municipal Brad Clark, la ville ne peut se permettre un train léger, qu’il coûte 3,7 G$ ou 5,5 G$.

Je n’étais pas surpris , dit-il à propos des soumissionnaires qui ne voulaient pas trop investir dans le projet.

D’après les informations de CBC News.