Ouverture prochaine de la campagne électorale à Gespeg

Les mises en candidature sont maintenant terminées en vue des élections à Gespeg, mais les membres de la Nation Micmac de Gespeg devront attendre quelques jours avant de connaître l’identité des candidats aux postes de chef et de conseillers.

Les candidats avaient jusqu’au 6 janvier à 16 heures pour déposer leur candidature en personne, par télécopieur ou par courrier recommandé.

La présidente de l’élection, maître Marie-Christine Côté, indique toutefois qu'il faudra patienter jusqu'à la fin de la semaine pour connaître le nom de tous les candidats.

Je pourrais recevoir encore des candidatures dans le courant de la semaine si quelqu'un à l'extérieur de Gaspé dépose sa candidature par poste recommandée. Il faut allouer un certain délai pour que ça rentre ici , explique-t-elle.

C'est le timbre poste qui va faire foi que la candidature a été déposée dans les délais , précise la notaire. Me Côté devra également s'assurer que toutes les candidatures sont conformes au code électoral.

D'ici la fin de la semaine, je vais pouvoir valider avec tous les candidats qu'ils sont éligibles au poste pressenti et la campagne va pouvoir commencer. Marie-Christine Côté, présidente des élections de la Nation Micmac de Gespeg

La liste électorale sera également rendue publique au courant de la semaine. Me Côté invite tous les membres de la nation à consulter cette liste et à la contacter rapidement s'ils ne s'y trouvent pas, afin que leur nom y soit ajouté.

Le vote par anticipation commencera le lundi 13 janvier au bureau de Me Côté. Pour donner la possibilité au plus grand nombre de membres de voter, on ouvre le vote postal par anticipation également , précise la notaire.

Le jour du scrutin, le 5 février, il sera possible de voter à Gaspé et à Montréal.

Avec les informations de Bruno Lelièvre