On passe de plus en plus de temps sur nos téléphones mobiles

D’après cette même firme, cette statistique devrait continuer à augmenter dans l’avenir prévisible et franchir la barre des quatre heures d’ici 2021. Notons que ce rapport concerne uniquement les États-Unis, mais que les Canadiens et Canadiennes ont habituellement des tendances technologiques semblables à celles de leurs voisins du sud.

L’Internet mobile remplace de plus en plus les autres formes de médias. Les journaux, les magazines, la télévision, la radio et l’Internet de bureau perdent tous en popularité en profit de nos téléphones cellulaires.

En 2018, Zenith a mené une autre enquête pour expliquer ce phénomène. Selon elle, la socialisation des êtres humains se passe de plus en plus dans le cyberespace et les activités numériques remplacent les activités « de la vraie vie ».

Selon la firme d’analyse SimilarWeb, le temps passé sur les trois « principaux » réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat) est toutefois en déclin. Il se pourrait par contre que les gens passent tout autant de temps sur les réseaux qu’avant (ou plus) avec l’arrivée de nouvelles plateformes telles que TikTok.