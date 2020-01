Le film Joker en tête des nominations aux BAFTA

C’est le film Joker qui mène le bal, talonné par les films L'Irlandais et Il était une fois à... Hollywood.

Le long métrage sur les origines du personnage a obtenu 11 nominations, notamment dans les catégories du meilleur film, du meilleur acteur (pour Joaquin Phoenix) et de la meilleure réalisation.

Le réalisateur américain Martin Scorsese en octobre 2019 Photo : afp via getty images / TIZIANA FABI

Le long métrage de Martin Scorsese L'Irlandais ainsi qu'Il était une fois à... Hollywood de Quentin Tarantino suivent de près avec 10 nominations, dont celle du meilleur film.

Le long métrage de Sam Mendes 1917 est aussi nommé dans la catégorie du meilleur film, deux jours après avoir remporté ce prix aux Golden Globes. Le film coréen Parasite figure aussi parmi les finalistes du prix du meilleur film.

Le réalisateur de « Joker » Todd Phillips tient le Lion d'or du meilleur film, avec l'acteur Joaquin Phoenix, lors de la cérémonie de remise des prix de la Mostra de Venise en 2019. Photo : AFP/Getty Images / Alberto Pizzoli

En plus de Joaquin Phoenix, les nommés pour le prix du meilleur acteur sont Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Tagon Egerton et Jonathan Pryce.

Du côté des actrices, les finalistes sont Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron, Renee Zellweger et Margot Robbie.

Les prix seront décernés lors d'un gala animé par Graham Norton le 2 février.

Manque de diversité

Quatre ans après le mot-clic #OscarsSoWhite, les prix BAFTA sont eux aussi pointés du doigt pour leur manque de diversité. Aucune personne de couleur ne fait partie des finalistes en 2020.

Après l’annonce des nominations, le mot-clic #BAFTAsSoWhite a déferlé sur les réseaux sociaux accompagné de critiques sur le manque de diversité.

Un rapport, publié en 2018, montrait que 94 % des personnes en nomination aux BAFTA étaient blanches. 92 % des finalistes pour les catégories d’acteur et d’actrice dans un second rôle étaient blancs.

Les actrices et acteurs en nominations cette année dans les quatre catégories (premier et second rôles) sont aussi tous blancs.

La comédienne Awkwafina a remporté un Golden Globes le 5 janvier 2020 pour son rôle dans le film « L'adieu ». Photo : afp via getty images / FREDERIC J. BROWN

Des actrices et acteurs qui auraient pu faire partie des finalistes ont été ignorés : Cynthia Erivo pour Harriet, Jennifer Lopez pour Arnaque en talons, Eddie Murphy pour Dolemite is My Name, Awkwafina pour Le mariage d’adieu, Lupita Nyong'o pour Nous et Antonio Banderas pour Douleur et gloire.

Lupita Nyong'o dans Nous, de Jordan Peele Photo : Universal Pictures / Claudette Barius

Les critiques dénoncent le fait que deux actrices blanches ont récolté deux nominations chacune. Margot Robbie (pour deux seconds rôles dans Scandale et Il était une fois à... Hollywood) et Scarlett Johansson (premier rôle pour L’histoire d’un mariage et second rôle pour Jojo) alors qu’aucune actrice de couleur n’est finaliste.