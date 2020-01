Auparavant établi à Gatineau, le producteur de cannabis et principal fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC), HEXO Corp., a transféré son siège social dans l'ouest d'Ottawa.

Jusqu'à début décembre 2019, l'entreprise était située au 120, chemin de la Rive, dans le secteur de Gatineau, où travaillent plus de 800 personnes.

Malgré nos efforts pour éviter ce changement, cette décision nous a été imposée, du fait que nous ne sommes pas en mesure de souscrire une assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants si nous sommes établis au Québec , a expliqué la vice-présidente des communications d'Hexo, Isabelle Robillard, dans un courriel adressé à Radio-Canada.

Comme vous le savez peut-être, au Québec, la loi exige que les honoraires en cas de représentation soient payés par l'assureur en plus de la protection offerte par le contrat , a précisé Mme Robillard.

Malgré le transfert de son siège social la semaine du 9 décembre dans le secteur de Kanata, Hexo précise que cela n'aura aucune incidence sur ses employés et ses activités à Montréal – où sont concentrées les activités de distribution pour la SQDCSociété québécoise du cannabisSociété québécoise du cannabis ainsi que la recherche et le développement – et à Gatineau.

L'entreprise assure qu'elle continuera d'exploiter et d'investir dans ses installations à Gatineau. Nos racines sont solidement implantées à Gatineau, où notre entreprise a établi la majeure partie de ses opérations il y a six ans , soutient Mme Robillard.

En octobre dernier, le producteur avait annoncé qu'il éliminait près de 200 postes, ce qui représentait environ le quart de son effectif.

Par ailleurs, pour le trimestre terminé le 31 octobre, le producteur de cannabis avait raté la cible des analystes avec une perte nette de 62,4 millions de dollars en raison de la comptabilisation de diverses charges.