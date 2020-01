Skier à petit budget, c'est encore possible

À Whistler Blackcomb, en Colombie-Britannique une famille de quatre personnes peut dépenser près de 600 $ en billets de remontée pour une seule journée de ski. Afin de réduire de tels coûts, trois skieurs et planchistes locaux partagent leurs conseils.

Kay Cahill voulait ainsi skier autant qu'elle le pouvait lorsqu'elle a déménagé à Vancouver du Royaume-Uni en 2004, mais elle avait peu de revenus. Or, elle a découvert que les lundis soirs à la station de ski Mont Seymour, à North Vancouver, les femmes peuvent acheter des billets de remontée pour seulement 15 $ dont la moitié est versée à un organisme de bienfaisance local.

Cette collaboration vise à inciter plus de femmes à pratiquer le ski alpin et la planche à neige. Les hommes peuvent également dévaler les pentes à un prix réduit de 35 $.

L'offre est valable du 20 janvier au 23 mars, de 17 h à 21 h 30.

Kay Cahill achète maintenant une carte d'abonnement au début de la saison, parce qu’elles sont souvent moins chères. Elle suggère aussi d’acheter à l'avance des billets de remontée en ligne pour faire des économies.

Un surfeur des neiges à Whistler en Colombie-Britannique Photo : Radio-Canada / Philippe Moulier

Aller un peu plus loin

Et pour ceux qui veulent vivre l’expérience d’une grande montagne, Whistler Blackcomb n'est pas la seule option. Michael Kennedy est un accro du ski alpin depuis qu'il a commencé à dévaler les pentes à l'âge de 2 ans. Or, au cours des décennies suivantes, il a constaté que ce sport d'hiver a augmenté aussi bien en popularité qu'en prix.

Pour réduire la facture, Michael Kennedy suggère de se déplacer vers des stations comme Manning Park ou même Big White, Silverstar et Apex dans l'Okanagan où l'on peut skier à un prix bien moins élevé.

Ce sont toutes des destinations à des prix très raisonnables qui peuvent être faites en un week-end Michael Kennedy - skieur

Michael Kennedy ajoute que joindre le Club Alpin du Canada (ACC) ou le club alpin BC Mountaineering permet aussi de rencontrer des gens qui peuvent vous offrir du covoiturage pour se rendre aux différentes montagnes de ski.

Le ski n'est pas bon marché, mais le plaisir de faire des anges dans la neige est toujours gratuit. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

L’équipement

Si vous débutez en ski ou en planche à neige et n’êtes pas certain de vouloir investir dans de l’équipement, Michael Kennedy suggère plutôt de louer le matériel.

Certaines stations ont des prix qui incluent la location d’équipement et le billet de remontée. Il est même possible de louer des manteaux de ski et des pantalons de neige.

Sinon, de nombreux équipements d'occasion de qualité peuvent être trouvés en ligne. Kay Cahill a trouvé des offres intéressantes sur Facebook Marketplace et Craigslist.

« Il semble que ce soit un excellent endroit pour acheter et vendre », dit-elle.

Angela McLaughlin fait de la planche à neige depuis 20 ans et a trouvé une partie de son équipement dans les magasins locaux, comme Sports Junkies et Cheapskates à Vancouver.

« De plus, le centre de réutilisation de la fonction Function Junction à Whistler a beaucoup de bonnes trouvailles, surtout à la fin de la saison, lorsque les Australiens rentrent chez eux », dévoile-t-elle.

La nourriture

Les trois alpinistes admettent que la nourriture chaude du chalet de ski peut être tentante, mais elle est chère. Ils recommandent de mettre des barres nutritives, des noix et du chocolat dans les poches de manteaux et d’apporter un sac à dos avec un thermos pour manger de la soupe.

