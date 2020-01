Le gardien des champions du monde de hockey junior de retour à Winnipeg

Joel Hofer est revenu à Winnipeg avec la médaille d’or , une sélection dans l’équipe tout-étoile et le titre de meilleur gardien du Championnat mondial junior de hockey junior.

À son arrivée à l’aéroport James Armstrong Richardson lundi, le jeune joueur de 19 ans a expliqué que participer à ce tournoi était un immense honneur .

Il y a quelques mois, le gardien ne figurait pas sur la liste des joueurs convoités par Hockey Canada pour former l'équipe nationale. Mais un bon début de saison avec son équipe junior, les Winterhawks de Portland de la Ligue de hockey junior de l’Ouest, lui a valu une invitation au camp de sélection de la formation canadienne. Il s'est ensuite taillé une place au sein de l'équipe afin de participer au Championnat mondial en République tchèque.

En plus de la médaille d’or portée fièrement à son cou, le choix de repêchage des Blues de Saint-Louis a été choisi gardien par excellence du tournoi. Il a fini le championnat avec une moyenne de 1,30 but alloué par match et un pourcentage d'efficacité de près de 95 %.

[Participer au tournoi] est certainement une occasion unique et je pense que j’en ai profité au maximum. Joel Hofer, gardien de l'équipe nationale de hockey junior

L'équipe nationale s'est imposée face à la Russie en finale pour remporter l'or au Championnat mondial de hockey junior. Photo : CBC / Warren Kay

Joel Hofer a sauté sur la glace pour la première fois du tournoi lors du deuxième match des Canadiens contre la Russie, en remplacement du gardien partant Nico Daws. L’équipe a subi un revers cinglant, 6-0, la pire défaite de son histoire au Championnat du monde junior.

Le Winnipégois n’a toutefois pas baissé les bras et a été l’un des grands artisans de la victoire en finale, 4-3 grâce à trois buts inscrits dans les 11 dernières minutes de jeu contre la Russie.

Après [cette défaite 6-0], on voulait se venger et je suis fier qu’on ait eu l'occasion de le faire. Joel Hofer, gardien de l'équipe nationale de hockey junior

Avant de retourner vendredi à Portland, en Oregon, Joel Hofer va passer du temps avec sa famille qui l’a accompagné en République tchèque et qui elle sera de retour à Winnipeg mercredi.

Avec les informations de Nicholas Frew