Une grève pourrait entraîner un ralentissement du déneigement de routes rurales

La suggestion de réduire le service plus longtemps qu’une grève potentielle des conducteurs de chasse-neige n’est pas une politique du gouvernement, assure le ministre Bill Oliver. Trouver des moyens d’être plus efficace et de réduire les coûts est une politique, dit-il, mais il croit qu’aucune route ne sera laissée de côté pour autant.

Des députés de circonscriptions en milieu rural ont reçu un courriel du ministère, le mois dernier, qui les prévenait que certaines routes moins fréquentées pourraient n’être déneigées qu’après les tempêtes en cas de grève des conducteurs de chasse-neige.

Cette mesure, explique-t-on dans le courriel, permettrait au ministère de maintenir le meilleur service possible dans les circonstances sur les routes les plus fréquentées.

Certaines routes qui sont habituellement déneigées pendant une tempête ne seraient déneigées qu’après la tempête, en cas de grève, indique le ministre des Transports du Nouveau-Brunswick, Bill Oliver. Photo : Radio-Canada

Mais dans le courriel daté du 3 décembre, on ajoute que ces discussions ont soulevé des questions sur le déneigement des routes moins fréquentées, à savoir si le service a un bon rapport qualité-prix et si la mesure suggérée pouvait être employée au-delà d’une grève.

Ce serait injuste envers les collectivités rurales, selon la députée libérale Francine Landry. Elle estime que la proposition est inquiétante parce qu’elle n’est pas claire.

Le ministre Oliver dit qu’il n’est au courant d’aucun plan prévoyant une réduction du service de déneigement hors du contexte d’une grève. Il assure qu’il n’a jamais participé à une telle discussion, sauf pour chercher des moyens d’être plus efficaces. Il ne croit pas qu’il serait plus efficace de laisser des routes de côté parce qu’il faut les déneiger de toute façon, explique-t-il.

Des décisions attendues d’ici la fin de janvier

Le gouvernement et la section 1190 du Syndicat canadien de la fonction publique ont annoncé l’automne dernier que leurs négociations étaient dans une impasse.

Le gouvernement avait rejeté précédemment un rapport de conciliation qui recommandait d’accorder aux syndiqués une augmentation salariale de 12 % sur quatre ans.

Le syndicat veut tenir un vote de grève, mais le gouvernement conteste deux éléments clés du vote prévu, à savoir si les 600 travailleurs à temps partiel peuvent voter et si le syndicat peut tenir le vote en ligne.

La Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick doit se prononcer sur les deux questions d’ici la fin de janvier, selon le président du syndicat, Brent Wiggins.

Si une grève est déclenchée, affirme le ministre Oliver, le service sera réduit par endroits. Certaines routes qui sont habituellement déneigées pendant une tempête ne seraient déneigées qu’après la tempête. Seul le moment où le service de déneigement est livré pourrait changer, a-t-il souligné.

Il s’agit de routes le long desquelles vivent peu de résidents. Le gouvernement ne les considère pas comme étant moins importantes pour ces gens, mais il doit se pencher sur les routes empruntées par la majorité de la population, explique Bill Oliver.

La plupart des conducteurs sont des travailleurs essentiels

Brent Wiggins ne croit pas qu’une grève entraînerait d’importantes conséquences sur le déneigement parce que la plupart des conducteurs de chasse-neige sont des travailleurs essentiels qui n’ont pas le droit de faire la grève.

C’est le cas de plus de 80 % des conducteurs de chasse-neige, estime M. Wiggins.

Le déneigement de routes secondaires pourrait prendre plus de temps que d’habitude, dit-il.

La section 1190 comprend aussi d’autres employés du gouvernement, dont certains qui travaillent dans les parcs provinciaux et sites touristiques.