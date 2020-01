Val-d’Or se dotera d’un nouveau comité consultatif en environnement

Formation du comité en cours

Le comité sera composé de sept citoyens, d’un conseiller municipal et d’un fonctionnaire. Il aura pour mandat de conseiller les élus pour la Ville assure une plus grande protection de l’environnement. [Le comité abordera] les enjeux sur l’eau, le sol, l’air et des suggestions de politiques ou des directives qui pourraient être mises de l’avant , explique le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil.

Pierre Corbeil, maire de Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Ce nouveau comité remplacera la Commission de l’environnement dont la structure se devait d’être améliorée, selon M. Corbeil. On s’est aperçu qu’on n’avait pas un fonctionnement aussi structuré qui devrait l’être , indique-t-il.

Les enjeux de l’environnement nous interpellent au quotidien. Comme organisme on doit aussi faire notre part et on va s’y appliquer d’une façon plus méthodique. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or

La Ville a lancé deux appels de candidatures sans toutefois parvenir à recruter suffisamment de citoyens pour pourvoir les sept postes. Elle procédera donc à un troisième appel de candidatures sous peu. Un projet de règlement sera présenté lors de la prochaine séance du conseil municipal ce qui mènera ultimement à la reconnaissance officielle du comité par la Ville de Val-d’Or.

Un pas dans la bonne direction, selon le CREAT

La présidente du Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), Jacinthe Châteauvert, voit d’un bon œil la création de ce comité. C’est un pas dans la bonne direction, se réjouit-elle. Ça permettra d’avoir les points de vue des citoyens du secteur de Val-d’Or, puis de recueillir leurs préoccupations par rapport à l’environnement et leurs suggestions.

Mme Châteauvert croit que les municipalités doivent faire preuve de proactivité pour assurer la protection de l’environnement. Il y a pleins d’éléments sur lesquels ils (les élus) doivent prendre des décisions qui ont ou qui auront un impact sur l’environnement, mentionne-t-elle. Les municipalités ont vraiment un rôle essentiel à jouer dans la protection de l’environnement.

Le champ d’intervention des conseils municipaux devrait s’étendre bien au-delà de la gestion des matières résiduelles, croit Mme Châteauvert, qui estime que les Villes ont d’ailleurs la légitimité de se positionner pour accepter ou non de grands projets industriels.