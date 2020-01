Tragédie évitée de peu au début des incendies en Australie

Et la nature a frappé tôt : mi-novembre, alors que la saison sèche débute généralement en janvier, et dans une région montagneuse, boisée, mais généralement épargnée : les montagnes de Hawkesbury, dans les parcs nationaux, dont les fameuses montagnes Bleues.

Le premier village menacé a été celui de Lower Macdonald, au bord de la rivière du même nom. La foudre a déclenché l’incendie qui s’est propagé de chaque côté de la rivière et de la montagne derrière le village.

Corinne Campbell est originaire de Québec. Elle vit en Australie depuis 1988 et elle a failli de peu perdre sa maison de Lower Macdonald, tout comme la centaine d’habitants du village.

Elle était au travail à Sydney quand des amis et l’application Fire Near Me l’ont avertie que le village était menacé. Mais d’où venait la menace?

Le problème, c’est qu’on est derrière la montagne. On est couvert de fumée et on ne sait pas d’où ça vient. À un moment, on avait le choix entre sauver la maison ou partir. Corinne Campbell, résidente de Lower Macdonald

Le ciel d'une grande partie du pays est rempli de fumée. Photo : Radio-Canada

Moi, je peux me sauver par la rivière, comme j’ai un bateau. La rivière est juste en bas , explique-t-elle. Et je peux aussi me sauver par voiture. Donc, moi, j’avais décidé de rester pour sauver la maison.

Bonne décision. Les pompiers locaux, tous des volontaires, ont réussi à isoler la zone habitée en brûlant les broussailles qui auraient pu alimenter le brasier. Le reste a été fait par les hélicoptères bombardiers d’eau.

Après, le feu s’est répandu vers le sud, dans les États de Nouvelle-Galles-du-Sud et de Victoria, maintenant aux prises avec des incendies hors de contrôle.

Corinne Campbell estime que, si au niveau national, le gouvernement est clairement débordé et incompétent, les dispositifs en place dans les régions rurales et semi-rurales, avec l’application Fire Near Me, sont très efficaces.

Tous volontaires

Le chef des pompiers volontaires de Lower Macdonald, c’est Keith Acton, 68 ans, semi-retraité et facteur deux jours par semaine.

Les pompiers volontaires consacrent une journée par semaine à leur mission et une fin de semaine de temps en temps. Mais, depuis novembre, c’est un travail à plein temps. Non rémunéré, bien sûr.

Si l’État est débordé par le nombre et l’ampleur des incendies et par un manque évident d’aéronefs bombardiers d’eau ou de retardant, au niveau local, tout fonctionne.

Dès qu’on nous alerte, ce qu’il nous faut faire, c’est d’empêcher le feu de s’attaquer aux habitations en brûlant les broussailles qui les entourent, qui pourraient servir de carburant à l’incendie. Keith Acton, chef des pompiers volontaires de Lower Macdonald

Des centaines de pompiers étrangers – des Américains, des Néo-Zélandais et plus de 80 Canadiens – se sont joints aux efforts des Australiens. Ils sont les bienvenus. Leur présence permet d’échanger de l’information, des méthodes, des tactiques.

Nous partageons nos connaissances. Mais aussi, ils viennent relever ceux qui luttent contre le feu depuis 12 semaines et qui sont épuisés. La fatigue est l’ un des plus grands de nos handicaps. L’autre, c’est la chaleur intense , explique Keith Acton.

Le chef des pompiers volontaires de Lower Macdonald vient de s’acheter de nouvelles bottes. Les siennes avaient littéralement fondu au travail.

Pourquoi ce bénévolat? C’est normal, en Australie, dit Keith Acton : ici, quand vous êtes dans la brousse et que vous avez des problèmes, vous ne pouvez compter que sur vous-même, vous ne pouvez pas demander de l’aide. Donc, c’est normal de se porter volontaire pour le bien de la communauté sans demander d’être payé pour le faire.

Keith Acton, chef des pompiers volontaires de Lower Macdonald, trouve tout naturel de faire du bénévolat, a-t-il expliqué à Jean-Michel Leprince. Photo : Radio-Canada / Hugues Brassard