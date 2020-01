30 000 visiteurs au 17e Noël en lumière du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Malgré la météo peu clémente, plus de 30 000 personnes ont pris part à la programmation du 17e Noël en lumière au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières pendant la période des fêtes.

L’événement attire en moyenne entre 30 000 et 35 000 visiteurs par an depuis quelques années.

Les jardins illuminés ont été populaires. 300 sapins et 600 lumières supplémentaires avaient été ajoutés pour l’événement de cette année, mais les forts vents et le verglas ont causé des dommages aux installations temporaires.

Les spectacles d’Étienne Drapeau et du groupe The Lost Fingers ont respectivement attiré 600 et 700 spectateurs.

Le spectacle de la Ligue des héros a aussi permis d’attirer plusieurs familles sur le site. Ça a rendu la chose assez sympathique , a relaté le coordonnateur aux communications et aux événements Marc-André Pelletier, parce que Batman pouvait croiser (sur le site) Monseigneur Tremblay.

Le réveillon du 31 décembre a été célébré lors d’un souper-spectacle avec le groupe La croisée d’antan. La formule devrait d’ailleurs être reprise en 2020.

L’année 2020 marquera le 300e anniversaire du Petit Sanctuaire, la chapelle située à l’entrée des jardins, érigée en 1720. Plusieurs activités et célébrations seront organisées pour l’occasion.

Avec les informations de Linda Corbo