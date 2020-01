De l'attente et des réponses inexactes pour les entreprises qui appellent Revenu Canada

Les propriétaires de petites et moyennes entreprises (PME) qui communiquent avec le centre d'appels de l'Agence du revenu du Canada (ARC) attendent plus longtemps et obtiennent des informations parfois incomplètes, voire inexactes. C'est ce que conclut un rapport publié mardi de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

Le rapport attribue au service de renseignements aux entreprises de l' ARCAgence du revenu du Canada la note D, en baisse par rapport au C- obtenu à la dernière vérification.

Si le nombre d'appels téléphoniques interrompus a baissé, le temps moyen que les entrepreneurs ont passé au téléphone pour parler à un agent était beaucoup plus long.

Vous devez attendre longtemps pour obtenir une réponse de l' ARCAgence du revenu du Canada , et une fois que vous l'avez obtenue, celle-ci est complète et correcte dans environ 60 % du temps seulement , a déclaré la vice-présidente principale des affaires nationales et des partenariats de la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante , Corinne Pohlmann.

Il s'agit d'une baisse par rapport à 2017, alors que 69 % des réponses étaient complètes.

Corinne Pohlmann est la vice-présidente principale des affaires nationales et des partenariats de la FCEI. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Le rapport de vérification se fonde sur 200 appels effectués entre le 3 juin et le 28 juin 2019.

Il s'agit de la quatrième vérification du genre au sujet du service téléphonique de renseignements aux entreprises de l' ARCAgence du revenu du Canada par la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante , et la première depuis que l' ARCAgence du revenu du Canada a introduit un nouveau système téléphonique l'année dernière dans le but d'améliorer ses services.

De longues minutes d'attente

Les entrepreneurs s'adressent d'abord à un agent de première ligne. Si celui-ci ne peut pas répondre aux questions, l'appel est redirigé vers un agent plus expérimenté de l' ARCAgence du revenu du Canada .

En 2019, communiquer avec un premier agent a pris en moyenne 15 minutes, comparativement à deux minutes en moyenne à l'évaluation précédente. La plus longue attente était de 40 minutes – l'entrepreneur avait même mis fin à l'appel.

L'évaluation a aussi révélé qu'il avait fallu environ une heure pour entrer en contact avec un deuxième agent. L'attente la plus longue était de deux heures, contre 15 minutes lors de la vérification antérieure.

Bien que la nouvelle norme de service de l' ARCAgence du revenu du Canada pour son centre d'appels indique que 65 % des appelants devraient joindre un premier agent en 15 minutes, la vérification de la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante conclut que cela ne se produit que dans 59 % des cas. La FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante recommande que ce taux passe à 80 %.

De son côté, l' ARCAgence du revenu du Canada a souligné une bonne amélioration du nombre d'appels fructueux. En 2016, la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante a constaté que 28 % des appelants ne parvenaient pas à joindre le centre, la ligne étant occupée ou les appels bloqués. En 2019, ce taux est tombé à 9 %.

Trop de mauvaises réponses

Par ailleurs, la nouvelle vérification a révélé que, sur les 101 appels évalués auxquels un agent a répondu, les appelants ont obtenu des renseignements pertinents et complets dans 60 % des cas, tandis que 28 % des appelants ont reçu des renseignements incomplets et 13 % ont obtenu des renseignements inexacts de la part des agents de l' ARCAgence du revenu du Canada .

Les questions pour lesquelles les agents se sont trompés portaient le plus souvent sur la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Près du quart (23 %) de ces appels ont ainsi obtenu une mauvaise réponse, tandis que dans 30 % des cas, les réponses étaient incomplètes. Les agents ont répondu correctement dans 30 % des cas, tandis que dans 17 % des cas, l'agent a fait des efforts considérables pour répondre à la question.

Au sujet des questions portant sur les allocations pour véhicules, 81 % des agents ont donné une bonne réponse. Mais seulement 64 % ont répondu avec précision aux questions sur l'assurance-emploi et seulement 50 % ont donné des réponses correctes et complètes à des questions concernant la déduction pour amortissement (DPA).

Les auteurs du rapport jugent préoccupant de constater que dans certaines situations, les agents ont donné des conseils incomplets ou incorrects.

Cela peut avoir un impact sur les décisions prises par un propriétaire d'entreprise, l'obliger à prendre la mauvaise décision, ne pas obtenir des crédits auxquels il pourrait avoir droit ou risquer des sanctions financières et juridiques pour non-conformité , peut-on lire.

Les entreprises méritent d'avoir un plus grand taux de certitude lorsqu'elles appellent l'ARC pour obtenir des conseils. Rapport de la FCEI

En tout, 51 % des appels complétés ont été évalués comme étant « bons » en matière de professionnalisme, tandis que 28 % ont été « jugés acceptables ». Mais 21 % ont été qualifiés de « pauvres » — deux fois plus que les évaluations précédentes.

Le site Internet de Revenu Canada

La FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante a également analysé l'information disponible sur le site Internet de l' ARCAgence du revenu du Canada . Le rapport conclut que l'agence devrait utiliser un langage plus clair et plus facile à comprendre.

Les auteurs recommandent notamment à l' ARCAgence du revenu du Canada d'améliorer son service de renseignements aux entreprises en offrant une meilleure formation à ses employés, en encourageant les propriétaires d'entreprises à utiliser le portail en ligne Mon dossier d'entreprise pour communiquer avec l' ARCAgence du revenu du Canada et en déployant des correctifs technologiques, comme un service de rappel pour réduire le temps d'attente.

L' ARCAgence du revenu du Canada travaille déjà à améliorer son service, comme informer les appelants des temps d'attente estimés pour les appels transférés et une fonction de rappel pour que les appelants gardent leur priorité dans la file d'attente sans rester en attente , a indiqué par écrit le porte-parole Etienne Biram.

Des améliorations seront aussi effectuées sur le site Internet de l'agence du gouvernement fédéral, assure-t-on.

D'après les informations d'Elizabeth Thompson de CBC