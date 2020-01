Le centre d’appels de l’Agence du revenu du Canada sévèrement critiqué

Le respect de la réglementation fiscale est une responsabilité importante qui incombe aux propriétaires de petites et moyennes entreprises, selon la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante .

C’est pourquoi ces PME comptent beaucoup sur le centre d’appels de l’ ARCAgence du revenu du Canada , un service essentiel qui leur permet de recevoir de la part des agents des conseils et des clarifications sur des questions à incidence fiscale.

Or, il appert que la qualité du service et de l’information que le centre d’appels de l’ ARCAgence du revenu du Canada fournit aux propriétaires de PME n’a cessé de se détériorer au fil des ans.

C’est le constat que dresse la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante , qui évalue l’agence gouvernementale.

D’ailleurs, la note décernée par la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante à l’ ARCAgence du revenu du Canada est passée de C- en 2010, en 2012 et 2016, à D en 2019-2020.

Une attente de plus en plus longue

En juin 2019, se faisant passer pour des entrepreneurs anonymes, la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante a appelé 200 fois le centre d’appels de l’ ARCAgence du revenu du Canada afin d’évaluer le service et l’exactitude des réponses fournies par ses agents.

Résultat : les dirigeants de PME doivent patienter longtemps au téléphone.

Dans son précédent rapport, celui de 2016-2017, la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante avait souligné le nombre important d’appels sans réponse, parce que les lignes téléphoniques étaient constamment occupées.

Le vérificateur général du Canada avait aussi exprimé son mécontentement à cet égard, demandant à l’agence gouvernementale d’améliorer ses pratiques.

Depuis, l’ ARCAgence du revenu du Canada a instauré un nouveau système téléphonique.

Si ce nouveau système permet de parler relativement rapidement à un agent de première ligne – 15 minutes –, cela ne signifie pas pour autant que l’employé peut répondre aux questions des entrepreneurs, constate Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEIFédération canadienne de l'entreprise indépendante .

Souvent, les agents de première ligne ne sont pas en mesure de fournir les réponses et à ce moment-là, on est transféré à un deuxième agent, donc à un agent plus expérimenté et dans le cas d’un transfert vers un agent plus expérimenté, on doit attendre en moyenne une heure , explique M. Guénette.

L’attente la plus longue a été de deux heures.

Jasmin Guénette est vice-président des affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Photo : FCEI

Répondre à 80 % des appels dans un délai de 15 minutes

Selon la FCEIFédération canadienne de l’entreprise indépendante , les longues minutes d’attente au téléphone se soldent souvent par de mauvaises surprises.

Une fois qu’on appelle l’Agence du revenu du Canada, on s’attend à ce que les réponses soient correctes et complètes et elles n’étaient complètes que dans 60 % des cas. Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Les réponses des agents étaient incomplètes, voire erronées en ce qui a trait à certains avantages fiscaux comme la déduction pour amortissement.

Lorsqu’un entrepreneur fait l’acquisition d’équipements ou de machinerie pour son entreprise, il peut déduire le coût de ces achats sur plusieurs années.

En vertu de nouvelles règles fiscales en vigueur depuis la fin de 2018, la déduction a été bonifiée. Les chefs d’entreprise peuvent réclamer 100 % du coût de l’équipement ou de la machinerie achetés dès la première année. Auparavant, ils avaient droit à 25 % pour la première année.

La FCEIFédération canadienne de l’entreprise indépendante a pu constater que plusieurs agents de l’ ARCAgence du revenu du Canada n’étaient pas au courant de ces changements.

Les entrepreneurs se sont fait dire qu’ils ne pouvaient réclamer que 25 % des déductions pour amortissement alors qu’ils ont droit à 100 % […] Les réponses erronées que vont donner les agents de l’Agence du revenu aux gens qui appellent auront certainement des conséquences. […] Pour certaines entreprises, ce sont des centaines de dollars, pour d’autres entreprises, ce sont des milliers de dollars , affirme Jasmin Guénette.

Des sommes souvent nécessaires au bon fonctionnement des PME.

La FCEIFédération canadienne de l’entreprise indépendante recommande à l’ ARCAgence du revenu du Canada de s’assurer de répondre à 80 % de ses appels dans un délai de 15 minutes et d’informer plus régulièrement ses agents des changements apportés aux politiques fiscales.

Interrogée au sujet de l’évaluation de la FCEIFédération canadienne de l’entreprise indépendante , l’ ARCAgence du revenu du Canada a déclaré :

L'ARC accueille tous les commentaires des contribuables, incluant les rapports tels que celui fourni par la FCEI, afin d'améliorer nos services aux Canadiens. Nous savons que la déclaration de revenus peut être complexe et que les contribuables comptent sur l'ARC pour leur fournir des informations opportunes et précises afin de les aider à respecter leurs exigences fiscales. C'est pourquoi, suite au rapport du Bureau du vérificateur général sur les centres d'appels, l’ARC a lancé un plan pour améliorer les services dans nos centres d'appels pour les Canadiens : en modernisant la technologie, en améliorant la qualité et l’exactitude des informations fournies, en établissant des rapports plus clairs et transparents sur les normes de service.