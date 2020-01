Le succès commercial d'une designer francophone en Nouvelle-Écosse

Grâce au succès de sa première année dans les Maritimes, l’artisane cherche un nouveau local afin d’étendre ses activités.

J’ai encore plein de machines au Québec qui m’attendent [...] Ça fait un an et demi que je suis ici, puis j’y pense tout le temps que je travaille, je suis comme, j’ai plein de boutons, j’ai plein d’affaires, plein de tissus pleins de choses , raconte-t-elle.

Le local de la jeune designer est devenu trop petit. Photo : Radio-Canada

L’entreprise BohM est spécialisée dans la confection de sacs, tabliers, sous-verres et serviettes. Tous les produits sont uniques. Et tout est fait à la main.

Manon Lamontagne aime aussi confectionner des vêtements, mais elle explique que souvent les accessoires et petites pièces, plus abordables, se vendent plus facilement.

Manon Lamontagne s'est établie en Nouvelle-Écosse il y a un an et demi et compte y rester. Photo : Radio-Canada

Les gens, ils veulent quelque chose d’unique, oui, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils vont aller voir sur Internet, ils vont voir : ''oh, wow c’est ben pas cher''. Donc moi, je ne serais pas capable d’en vivre. C'est pour ça que je me suis tournée plus vers les sacs, les choses qui sont plus accessibles pour tout le monde.

La designer québécoise se spécialise dans les sacs et les accessoires. Photo : Radio-Canada

Des accessoires qu’elle vend par l’entremise de sa page Facebook et aussi dans les marchés de la région d’Halifax.

Ce qui a fait le succès de sa marque, c’est son originalité, selon la créatrice.

Les gens aiment l’originalité de mes produits : mes tabliers style années 40, les gens aiment ça, voir ça revenir. Ils aiment beaucoup mon étiquette aussi, les gens adorent ça Manon Lamontagne, styliste

Manon Lamontagne crée ces tabliers au look rétro, qu'elle vend sur Facebook et dans les marchés locaux d'Halifax. Photo : Radio-Canada

Après plus d’une année dans les Maritimes, Manon Lamontagne compte bien s’établir et continuer à créer en Nouvelle-Écosse.

D’après le reportage de Paul Légère