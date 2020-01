Des résidents de Lac-à-la-Tortue protestent contre la hausse de leur compte de taxes

Une pétition en ligne demande un nouveau calcul de la taxe municipale de Shawinigan pour le secteur Lac-à-la-Tortue. Les résidents devront payer 1175 $ en taxe d’amélioration locale, soit 800 $ de plus que prévu, en raison des travaux d'aménagement d'un nouveau réseau d’égout et d’aqueduc.

Les signataires veulent qu'une firme comptable indépendante révise les chiffres.

En décembre, la ville de Shawinigan a annoncé une augmentation imprévue de 30 % de la taxe d'amélioration locale pour 2020, en raison de la hausse des coûts des travaux. La facture du projet est de 52,5 millions de dollars, soit 12 millions de dollars de plus que prévu.

Nous estimons que cette taxe est inéquitable et abusive et qu'elle doit être réexaminée et déterminée afin de bien rendre justice , peut-on lire dans le texte de la pétition en ligne.

En date de lundi soir, une centaine de personnes avaient signé la pétition. Photo : petitionenligne.com

Les citoyens voudraient qu'une part plus importante des coûts des travaux soit absorbée par un autre palier de gouvernement ou encore par l'ensemble des citoyens de Shawinigan.

La longueur imprévue de ces travaux a été frustrante pour les citoyens; les dépassements de coûts aussi, mais aujourd'hui la frustration laisse place à l'inquiétude pour plusieurs d'entre eux.

Certains songent à vendre leur maison plutôt que de payer cette taxe tous les ans pendant 20 ans.

Il y a des gens [...] qui sont inquiets : des familles qui ont de jeunes enfants, des personnes seules ou dont c’est la première maison... qui se demandent ce qu’ils vont faire. Nathalie Côté, instigatrice de la pétition

Nathalie Côté a démarré une pétition pour demander un recalcul de la taxe municipale pour les résidents du secteur Lac-à-la-Tortue, à Shawinigan. Photo : Radio-Canada

L’instigatrice de la pétition, Nathalie Côté, affirme que plusieurs n’auront d’autres choix que de couper considérablement dans leurs dépenses pour couvrir les coûts.

Nathalie Côté espère récolter 1000 signatures. Elle compte déposer la pétition à un prochain conseil municipal.

La Ville de Shawinigan rétorque qu'elle analysera la pétition une fois qu'elle sera déposée au conseil municipal.

Le directeur des communications de la Ville, François St-Onge, affirme toutefois que tous les citoyens de Shawinigan n'ont pas à payer pour les travaux à Lac-à-la-Tortue.

Ce sont les résidents qui reçoivent ces nouveaux services-là qui doivent payer les coûts de ces services-là. François St-Onge, directeur des communications de la Ville de Shawinigan

Selon la Ville, la taxe d'amélioration locale moyenne est de 2290 $ cette année à Shawinigan, alors qu’elle est de 1175 $ pour les citoyens du secteur Lac-à-la-Tortue.

Il y a quand même eu une subvention importante dans le cas du lac à la Tortue qui fait que la taxe d’amélioration locale est beaucoup moins élevée que n’importe quelle autre taxe d’amélioration locale qu’on peut avoir actuellement sur le territoire de Shawinigan , explique François St-Onge.

Les Shawiniganais devraient recevoir leur compte de taxes d'ici quelques jours.

Avec les informations de Camille Carpentier