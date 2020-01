Un groupe pro-vie de l'Université de l'Alberta gagne sa cause en Cour d'appel provinciale

La Cour d'appel de l'Alberta a tranché en faveur du groupe antiavortement UAlberta Pro-life, qui reprochait à l'Université de l'Alberta d’avoir contrevenu à son droit à la liberté d'expression. La Cour a cependant rejeté le second appel du groupe antiavortement qui voulait que l'université enquête et punisse les contre-manifestants qui avaient tenté de bloquer l’accès à un de leurs événements.

En 2016, l'Université de l'Alberta a décidé d'imposer des frais de 17 500 $ au groupe antiavortement de l'université, soit le montant nécessaire pour payer les frais de sécurité liés à un événement que ce dernier désirait organiser sur son campus.

L'Université soutenait que le groupe antiavortement devait payer lui-même ces frais de sécurité étant donné les vives réactions suscitées par ses positions.

En 2015, des étudiants avaient organisé une contre-manifestation pour s’opposer à la tenue d’une exposition organisée par le groupe, dans laquelle des photographies de fœtus démembrés étaient exposées.

Liberté d’expression sur les campus universitaires

Dans une décision unanime, la Cour d'appel a jugé que la décision de l'Université était déraisonnable et que la liberté d'expression des étudiants sur les campus universitaires publics de la province est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.

Dans son jugement, la Cour d’appel a expliqué que la liberté d’expression est fondamentale pour l’éducation des étudiants et constitue le but premier des universités.

John Carpay, le président du Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, qui représente les appelants, s'est dit satisfait de la décision de la Cour d'appel.

« On a gagné sur le point qui, je crois, est le plus important et qui va avoir de grandes conséquences pour les autres universités : c’est-à-dire que l’université n’a pas le droit de supprimer l’expression des opinions impopulaires en utilisant les frais de sécurité », affirme-t-il.

La décision de l’Université de l’Alberta d’imposer des frais de sécurité pour la tenue de certains événements permettait d'exclure arbitrairement certains discours, affirme John Carpay.

Dans une société libre, il faut respecter le droit d’exprimer des opinions populaires et non populaires. Lorsqu’on tolère seulement les opinions populaires ou les idées appuyées par la majorité, ce n’est pas une société libre , ajoute-t-il.

La question de l’application de la Charte canadienne des droits et libertés dans le contexte de la liberté d’expression sur les campus universitaires fait débat au Canada, explique Dwight Newman, professeur de droit constitutionnel à l’Université de la Saskatchewan. C’est une question controversée en droit canadien. Des jugements inverses ont été prononcés dans d’autres provinces , ajoute-t-il.

Second appel rejeté

La Cour d’appel a cependant rejeté un second appel du groupe antiavortement qui souhaitait que l’Université de l’Alberta enquête et punisse des manifestants proavortement qui avaient tenté de bloquer des photographies de foetus démembrés exposées par le groupe pro-vie.

Les contre-manifestants ont contrevenu au code de conduite de l’Université en empêchant le bon déroulement d’un événement organisé par des étudiants, soutient UAlberta Pro-Life.

L'Université de l'Alberta n'a pas souhaité faire de commentaires.