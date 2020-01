L'augmentation de la prime d'assurance maladie pour les étudiants étrangers dénoncée

En passant de 37,50 $ à 75 $ par mois, la prime pourrait entraîner des difficultés financières pour bon nombre des 130 000 étudiants internationaux de la province, craint la Présidente de l’association étudiante, Tanysha Klassen.

L'image de l’étudiant étranger riche vivant dans un bel appartement et conduisant une voiture sport qu’ont certains n'est pas le reflet fidèle de la réalité , plaide-t-elle. Il y a des étudiants internationaux qui vivent à six dans un appartement, et dont la famille a rassemblé toutes leurs économies pour envoyer leur enfant à l'école au Canada.

Les étudiants étrangers peuvent travailler jusqu'à 20 heures par semaine et payer des impôts sur ce revenu, ainsi que sur les biens et services qu'ils achètent. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, croit que cette mise à jour des frais pour les étudiants étrangers est une contribution raisonnable. Nous avons un système de soins de santé exceptionnel en Colombie-Britannique et nous voulons que cela reste un système équitable pour tout le monde , lit-on dans un communiqué.

La Colombie-Britannique est par ailleurs la seule province canadienne qui permet aux étudiants étrangers d'accéder au système de santé publique. Ils bénéficient donc toujours d’une couverture publique plus avantageuse qu’ailleurs au pays, reconnaît la Fédération des étudiants de la Colombie-Britannique.

Toutefois, le fait de doubler les frais montre le peu de considération envers la contribution économique des étudiants internationaux à la province, selon Mme Klassen. Selon elle, ce bassin démographique a ajouté 2,5 millions de dollars au PIB provincial en 2017.

Avec les informations de l'émission Early Edition