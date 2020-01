Ouverture imminente d’une résidence pour aînés à Gros-Mécatina

Pour lui, l'ouverture prochaine de cette résidence, qui accueillera neuf personnes, représentera l'un des plus grands succès de sa carrière.

C’est un rêve de voir ça Randy Jones, maire de Gros-Mécatina

Randy Jones est soulagé de voir ce projet de maison pour aînés enfin se concrétiser. La journée que ça va ouvrir, je vais avoir un poids de 2 millions de livres d'enlevé sur mes épaules, peut-être me donner un petit peu plus de temps à vivre parce que ça, c'est quelque chose ça fait 32-33 ans qu'on travaille , affirme-t-il.

La résidence pourra accueillir des aînés de Gros-Mécatina, mais aussi d'ailleurs sur la Basse-Côte-Nord.

La résidence a été construite grâce à des pièces expédiées depuis l'Estrie en camion, puis en barge (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Un retard lié à un problème d’arpentage

L'ouverture de la résidence, très attendue dans la communauté de la Basse-Côte-Nord, a été retardée en raison de problèmes d'arpentage, indique aussi M. Jones, contrarié par la situation.

Ce problème aurait retardé l’ouverture de plus de six mois et aurait nécessité la venue répétée d’arpenteurs, soutient le maire.

Il y a des journées ou j’aurais aimé prendre l’asphalte et l’envoyé là où le soleil ne l’aura jamais touché Randy Jones, maire de Gros-Mécatina

Ce problème, qui n’était en fait que la mise à jour du certificat de localisation, n’est généralement pas majeur. Cependant, comme Gros-Mécatina est une région sans accès à la route, le déplacement d’une équipe d’arpenteurs devenait alors un enjeu de taille.

Vieillir chez soi

L’objectif d’un tel projet est de permettre aux personnes âgées de continuer à vivre chez eux, explique Doris Rochette, chargée de projets à l’entreprise d'économie sociale Cité des Bâtisseurs. Maintenir les aînés dans leur municipalité pour qu’ils puissent continuer une vie active où ils l’ont toujours menée. Et ce, avec des services au niveau de l’habitation , indique Mme Rochette

Une surveillance en tout temps, et un service de repas seront desservis par la résidence. Quatre emplois seront créés avec cette ouverture.

Avec les informations de Djavan Habel-Thurton