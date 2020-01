On est fatigué de la journée. La finale était dimanche et on n’a pas dormi depuis, on est encore sur le nuage , a-t-il raconté, à peine sorti de l’avion.

Si la victoire est encore toute fraîche, il a déjà hâte de reprendre du service. J’ai hâte de voir la famille, j'ai hâte de voir les boys demain à l’aréna , a lancé Tourigny, également entraîneur-chef des 67 d’Ottawa.

La victoire des jeunes Canadiens était digne d’un film : ils tiraient de l’arrière 3-1 au moment de la mise au jeu de la troisième période. La formation a cependant su combler le déficit en seulement 11 minutes pour rafler la victoire des mains des Russes.

C’est tout le temps comme ça quand les équipes du Canada gagnent , a noté Tourigny. On a gardé l’espoir, même si à 3-1, on savait que ça pourrait être difficile.

Avec les informations d'Ismaël Sy