Une douzaine d'artistes s'unissent pour protéger les forêts de l’Amazonie

Des musiciens et musiciennes francophones et anglophones monteront sur scène samedi prochain afin de préserver 1000 hectares de forêt amazonienne, soit une superficie équivalent à environ 640 fois celle du Centre Bell.

Patrick Watson, Ariane Moffatt, Safia Nolin, Salomé Leclerc, les Barr Brothers et Elisapie sont quelques-unes des têtes d’affiche du spectacle-bénéfice qui sera animé par Emmanuel Bilodeau.

L’argent récolté sera remis à Junglekeepers, une organisation sans but lucratif qui achète des milliers d’hectares de forêt afin de les soustraire à l’exploitation industrielle.

Par petits bouts comme ça, si chacun fait sa part, plus on achète de forêts qu’on protège en Amazonie, plus on protège ce qu’on appelle ‘’le poumon de la Terre’’ , explique Emmanuel Bilodeau en entrevue avec l’animateur Maxime Coutié du 15-18.

Le concert-bénéfice « Hommage à la vie sauvage » aura lieu le samedi 11 janvier à 19 h 30 au Théâtre Rialto à Montréal.