Une touche de la Saskatchewan à Hollywood

Les plus grandes vedettes d’Hollywood mettront la main sur les chandelles d’une entrepreneuse de la Saskatchewan lors de la 92e soirée des Oscars, le 9 février.

Depuis 17 ans, les nommés dans les catégories les plus prestigieuses reçoivent des sacs cadeaux contenant des produits de beauté, des pièces artisanales, voire même des voyages. Le but est de mettre en lumière le travail d’entrepreneurs internationaux.

Les chandelles de Michelle Bieber sont faites à partir de cire de soja et ne contiennent aucune paraffine, qui est un dérivé du pétrole. Photo : Radio-Canada / Michelle Bieber

Michelle Bieber, la fondatrice et directrice générale des chandelles Mood, une compagnie basée à Wolseley, en Saskatchewan, s’est taillé une place cette année. L’opportunité, selon elle, de rayonner bien au-delà de la province.

J’étais très excitée quand j’ai appris que mes produits avaient été sélectionnés. C’est surréaliste d’avoir la chance de faire connaître mes produits et de savoir que des célébrités les auront chez eux. Michelle Bieber, fondatrice et directrice générale des chandelles Mood

L’entrepreneuse n’est toutefois pas surprise d’avoir été retenue par la firme qui pilote l'initiative.

Ses chandelles, à base de cire de soja et sans paraffine, un dérivé du pétrole, ne viennent pas dans un pot. Michelle Bieber incite plutôt ses clients à en récupérer des anciens, et elle croit que ce souci de l’environnement risque d’avoir la cote à Hollywood.

Je pense que les gens deviennent de plus en plus sensibles à ce qu’ils consomment. Ils se concentrent davantage sur les ingrédients et sur la façon dont les produits vont ajouter de la valeur à leur quotidien. Michelle Bieber, fondatrice et directrice générale des chandelles Mood

Cette commande unique lui a donné du pain sur la planche, mais la production est déjà bien entamée, affirme l’entrepreneuse. Les quelque 70 chandelles seront envoyées à Hollywood d’ici les deux prochaines semaines.

Même s’il s’agit d’une expérience en or, Michelle Bieber admet qu’elle est loin de s’en contenter et pousse ses ambitions plus loin. Pour la prochaine année, elle souhaite que ses chandelles se retrouvent sur les tablettes de quelques magasins. Elles ne sont disponibles qu’en ligne pour le moment.

Son désir ultime, toutefois, est de participer à l’émission Dragons’ Den et de retenir l’attention des entrepreneurs.