7 nouveaux joueurs dans les rangs du Drakkar

L'équipe accueille sept nouveaux joueurs et fait le plein de choix pour les prochains repêchages, explique le directeur gérant du Drakkar, Pierre Rioux. On voulait regarnir notre banque de choix pour les prochains repêchages. Et à travers tout ça, on espérait rester compétitifs pour les joueurs toujours ici présents et pour nos partisans , affirme le directeur gérant.

On recherchait certaines choses, dont un équilibre dans nos groupes d'âge. On voulait rajeunir notre équipe. Pierre Rioux, directeur gérant du Drakkar

Dans ces échanges, Baie-Comeau a notamment cédé son capitaine Gabriel Fortier et le défenseur Xavier Bouchard.

L'équipe s'est rajeunie, mais elle a gardé quelques piliers pour bien encadrer les nouveaux venus, soutient Pierre Rioux.

Avec les informations de Marlène Joseph-Blais