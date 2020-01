L’instauration imminente de droits d’entrée au parc Kivi soulève les passions

Dès février, le parc Kivi appliquera son nouveau système de tarification. Les usagers devront débourser 9 $ par jour afin de profiter de ses sentiers de raquette, de ski de fond et de patin cet hiver, à moins d’acheter un abonnement annuel.

Cela indispose certains habitués du parc, qui estiment que le terrain, qui a été offert par Lily Fielding aux citoyens de Sudbury au cours des dernières années, devrait demeurer gratuit.

Même s’il a été mis à la disposition de la communauté, le terrain n’appartient pas pour autant à la Ville, avertit la fondation du parc kivi, qui gère le patrimoine de la philanthrope.

Et malgré les dons et le travail important des bénévoles, la directrice générale de la fondation, Kerry Lamarche, affirme que l'accès au parc ne peut continuer d'être gratuit. Selon elle, les 450 acres boisées du parc Kivi coûtent environ 250 000 $ à entretenir annuellement.

L’instauration de droits d’entrée a toujours fait partie du plan de développement du parc. Kerry Lamarche, directrice générale de la fondation du parc Kivi

Le don de 3 millions de dollars qu'a fait Lily Fielding en 2017, lui, a servi à aménager le territoire, selon la fondation.

Un fonds d’accessibilité a également été créé afin d’aider les moins nantis. À ce jour, 33 000 $ se retrouvent dans ses coffres, et les dons faits en 2020 seront doublés par un donateur anonyme.

Les bénévoles du parc Kivi entretiennent également des pistes de vélo de montagne l'été. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Avis divisés

Peg Scherzanger, une habituée du site, ne voit aucun problème à sortir le portefeuille afin de pouvoir profiter d’installations qu’elle qualifie de classe mondiale . Elle affirme avoir été mise au courant dès le début des démarches d'aménagement qu'une tarification allait éventuellement être imposée.

J’en ai bien profité ces dernières années et maintenant, je vais probablement me procurer un abonnement familial. Peg Scherzanger, citoyenne

Peg Scherzanger fait de la raquette sur le territoire du parc depuis belle lurette. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Mais d’autres estiment que l'accès au parc devrait demeurer gratuit puisqu'il s'agit d'un legs. Comme c’est une terre donnée aux citoyens, je pense qu’on devrait respecter ça et pouvoir venir sans payer , estime Emmanuelle Moreau, qui fréquente le parc une fois par semaine.

Carmel Girouard, une habituée des lieux, va plus loin. Dans un monde idéal, explique-t-elle, tous les parcs seraient gratuits. Ça devrait être appuyé par le gouvernement afin de prévenir la maladie et de se garder en bonne forme physique et mentale.

En somme, les deux skieuses aimeraient voir les gouvernements municipal, provincial et fédéral soutenir davantage les projets de ce genre.

Carmel Girouard est satisfaite de l'aménagement des sentiers fait par la fondation. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Taxes payées

Le financement public du parc s’élève à 13 862 $ pour 2020, soit l’équivalent des taxes foncières que la fondation devra payer. C’est le montant qui a été demandé par la fondation à la Ville. Ni plus ni moins.

Le comté a toujours la permission de donner plus, ou de donner moins. Mais ce n’est pas souvent qu’on va donner plus, parce que quand les gens viennent pour leur demande, c’est ce dont ils ont besoin pour poursuivre les opérations , explique le conseiller municipal René Lapierre.

Le conseiller municipal René Lapierre Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Ce dernier estime qu’il est normal pour une organisation comme celle du parc Kivi d’avoir un système de tarification. Même lorsqu’on fait des choses bénévolement, il faut quand même mettre de l’essence dans les machines , illustre-t-il.

Il compare la situation du parc Kivi à celle du centre de ski municipal Adanak, qui lui aussi facture des frais d’entrée.