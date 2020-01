Des sports d’hiver se font toujours attendre dans la région de la capitale

C’est le cas d’Hélène Legris, qui s’est rendue à la patinoire des Sénateurs au parc Central, dans le secteur du Plateau, à Gatineau. Elle a profité d’une journée pédagogique, lundi, pour permettre à ses petits-fils de jouer au hockey, même si les conditions de la patinoire laissaient à désirer.

Il y a des parties qui sont très belles, il y en a d'autres qui sont raboteuses un peu là, mais c'est normal avec le temps qu'on a eu dans le temps des Fêtes là , a déploré celle qui a été l’épouse de l’ancien gardien de but du Canadien Michel Bunny Larocque.

Aujourd’hui grand-mère, elle dit qu’elle ne pensait plus devoir pelleter une patinoire à son âge, mais que l'important pour elle, c’est que les enfants puissent en profiter.

On a besoin de la neige, ça c’est sur et certain.

Hélène Legris, grand-mère de joueurs de hockey