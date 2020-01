Washington dément le retrait de ses forces en Irak

M. Esper a expliqué dans un premier temps ne rien savoir sur ladite lettre démentant l’information rapportée par Reuters et faisant état d’un retrait des forces de la coalition, sous commandement américain, dont le but est de combattre les djihadistes du groupe armé État islamique.

Il n'y a eu aucune décision de quitter l'Irak. Mark Esper, secrétaire américain à la Défense

Nous essayons de savoir d'où elle vient, de quoi il s'agit, mais aucune décision de quitter l'Irak n'a été prise, point final , a-t-il lancé aux journalistes ajoutant : cette lettre ne correspond pas à notre état d'esprit aujourd'hui .

Nous respectons votre décision souveraine d'ordonner notre départ , écrit dans ladite lettre William H. Seely III, commandant de la Force opérationnelle interarmées combinée, à l’attention du département des opérations conjointes du ministère irakien de la Défense.

On peut également y lire : Monsieur, par respect pour la souveraineté de la République d'Irak et conformément à la demande du parlement irakien et du premier ministre, la CJTF-OIR va repositionner des forces au cours des prochains jours et des prochaines semaines pour assurer la poursuite de sa mission .

Cette lettre est une réponse à la résolution du Parlement irakien demandant à son gouvernement de renvoyer les forces étrangères présentes dans le pays, notamment la coalition menée par les Américains contre le groupe armé État islamique. La résolution a été votée après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, vendredi à Bagdad.

Cette résolution non contraignante a obtenu le soutien du premier ministre démissionnaire Adel Abdel Mahdi, qui a dénoncé l’assassinat du général Soleimani.

Depuis, l'OTAN a suspendu sa mission en Irak, à laquelle participe le Canada.

Tensions croissantes

Depuis l’assassinat du général Soleimani, Téhéran et Washington sont sur le pied de guerre, laissant craindre une escalade de la violence dans toute la région.

Les Iraniens et les factions pro-iraniennes en Irak crient vengeance, alors que le président américain en rajoute en menaçant de détruire des dizaines de sites culturels.

Dimanche, des roquettes se sont abattues près de l'ambassade américaine dans la Zone verte de Bagdad, une zone ultrasécurisée dans laquelle se trouve notamment le parlement irakien.

On ne rapporte aucune victime.

Les Brigades du Hezbollah pro-iraniennes avaient demandé samedi aux soldats irakiens à s'éloigner à plus de 1000 mètres des sites américains, laissant planer l'ombre d'attaques.

Le mouvement chiite libanais Hezbollah a lui aussi appelé l'Irak à se libérer de l'occupation des États-Unis et a affirmé que l'armée américaine paierait le prix de l'assassinat de Soleimani.

Le gouvernement américain a annoncé récemment le déploiement de 3000 à 3500 soldats supplémentaires dans la région.

L'Iran, pour sa part, a annoncé dimanche la cinquième et dernière phase de son plan de réduction de ses engagements nucléaires, affirmant qu'il ne se sentait désormais plus tenu par aucune limite sur le nombre de ses centrifugeuses.