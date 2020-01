TVA Sports : le nouveau PDG de Bell veut négocier avec Québecor

Bell n’a pas encore décidé comment elle allait réagir à la décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), qui a jugé avant les fêtes que l’entreprise avait favorisé indûment sa propre chaîne de sports RDS au détriment de TVA Sports.

En bout de ligne, TVA est un important fournisseur pour Bell Télé et Bell Médias est un important fournisseur de contenus à Vidéotron , a expliqué Mirko Bibic à RDI économie lundi soir.

On doit s'entendre. On est prêt à négocier de bonne foi toujours. On espère que Québecor est prêt à négocier de bonne foi également. Mirko Bibic, PDG de Bell

Le CRTC oblige Bell à offrir à ses abonnés la chaîne TVA Sports aux mêmes conditions que RDS avant le 5 février 2020. Il y a plusieurs options, affirme Mirko Bibic : négocier, répondre formellement au CRTC, appliquer la décision ou porter en appel la décision.

Cela dit, même si Bell se dit prêt à négocier, Mirko Bibic affirme qu’il n’y a pas de discussions en cours pour l’instant.

Huawei, un « très bon partenaire »

Mirko Bibic arrive à la tête de la plus grande entreprise de télécommunications au pays après le départ annoncé l’été dernier de George Cope. Le nouveau PDG connaît bien le marché, il connaît parfaitement l’entreprise avec qui il est associé depuis 2004 et il est connaît les défis qui l’attendent.

Le déploiement du nouveau réseau 5G fait partie de ses priorités alors que le CRTC doit procéder à des enchères de spectre à la fin de l’année. Bell travaille notamment avec la compagnie chinoise Huawei dans le déploiement des infrastructures pour le 5G.

Selon le nouveau PDG, Huawei est un très bon partenaire et c’est ce qui fait que Bell a un meilleur des meilleurs réseaux sans fil du monde .

Bell fait confiance à Huawei et à Nokia aussi , ajoute-t-il.

Le gouvernement du Canada n’a pas encore annoncé si Huawei pourra participer ou non au déploiement du réseau 5G au Canada.

Les prix, la qualité, la couverture

Le nouveau grand patron de Bell affirme que la concurrence au Canada est importante dans le secteur des télécommunications. Les prix baissent, dit-il, bien que le Canada fasse encore partie des pays où les coûts de télécommunications sont les plus élevés dans le monde.

Le CRTC, dans leur rapport récent, a constaté que les prix ont diminué au Canada de 35 % de 2017 à 2018 , remarque Mirko Bibic. Et ça ne compte pas ce qui s'est passé à l'été 2019 alors que l'industrie a offert des forfaits illimités.

Autre chose importante : certains fournisseurs offraient aux consommateurs des cartes-cadeaux allant jusqu'à 500 dollars de valeur pendant le temps des Fêtes, explique-t-il. Des primes de ce genre ne sont jamais considérées dans les analyses qui comparent les prix entre les pays.

Par ailleurs, les plaintes contre les entreprises de télécommunications et de câblodistribution ont augmenté de 35 % dans la dernière année – un record. La Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision a enregistré 19 287 plaintes pour l'exercice qui s’est terminé le 31 juillet dernier. Plus de 30 % des plaintes portent sur des services de Bell Canada.

Mirko Bibic reconnaît l'importance d'offrir aux clients de Bell une expérience qui est simple, positive et enrichissante .

En dévoilant nos impératifs stratégiques à l'équipe et aux investisseurs, j'ai annoncé qu’il fallait promouvoir l'expérience client. On doit faire en sorte que de faire affaire avec Bell sera plus facile. [...] J'avoue qu'à tous les jours, on doit s'améliorer , assure-t-il.