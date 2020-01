Des enseignants de Macamic veulent révolutionner leur façon d'enseigner

Les élèves de première, deuxième et troisième secondaire auront accès à des activités exploratoires six jours sur les neuf jours à l'horaire, et ce, dès l'année prochaine.

Le pavillon Le Séjour de l'école Royal-Roussillon, à Macamic. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Développer 5 périodes de 60 minutes permettra d'offrir des cours optionnels, comme en arts plastiques, en menuiserie ou en lien avec la santé. Les élèves en difficulté pourront aussi se servir de cette période pour faire de la récupération.

Augmenter l'intérêt des élèves et des enseignants

On voyait que des élèves demandaient des changements de secteur. [Dans certains cas] on se demandait pourquoi. Est-ce qu'on est assez intéressant? Gilles Parent, enseignant en musique et en anglais à l'école Royal-Roussillon

L'enseignant en anglais et musique, Gilles Parent, espère ainsi motiver les élèves et attirer de nouveaux enseignants.

Franchement, l'année prochaine, quand on va offrir le projet "Novateur" avec la période d'exploration à la fin de la journée, où là, ça va devenir une récompense pour les élèves, c'est là que je pense qu'on va voir le gros changement, dit-il. Ça va permettre aux élèves de se détendre, si on veut, et de rencontrer les professeurs dans une autre dynamique. De ne pas juste les voir comme des gens qui nous donnent des exercices et des examens, mais qui sont capables de nous montrer autre chose et d'avoir du plaisir avec nous.

Le projet intitulé Novateur est inspiré du modèle de l'école Sainte-Marie à Princeville.

Notre directrice Sylvie Wafer nous parle depuis maintenant deux ans de ce projet-là , souligne Gilles Parent. Pour lui, les cours à options en fin de journée permettent aux élèves de développer leurs passions.

Les membres du personnel de l'école du Royal-Roussillon ont été impressionnés par la diminution du taux d'échec. Selon les données qu'ils ont étudiées, ce taux est passé de 27,2 % à 8,3 % entre 2014 et 2018 à l'école Sainte-Marie.