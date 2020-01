Sortie de piste à Halifax : trois niveaux d’enquête possibles

Il s’agirait troisième incident de ce genre en deux ans.

Le vol 248 a quitté la piste après avoir atterri normalement. Une tempête de neige battait son plein quand il s’est posé avec 172 passagers et 7 membres de l’équipage à bord.

Personne n’a été blessé. On ne peut pour le moment pas déterminer si l’avion était endommagé lorsqu’il a quitté la piste et qu’il s’est arrêté environ 50 mètres plus loin.

Un Boeing 737-800 de WestJet a effectué une sortie de piste à son atterrissage à Halifax le 5 janvier 2020. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Selon des renseignements préliminaires, l’avion ne présentait pas de dommage apparent, rapporte lundi le porte-parole du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada , Chris Krepski.

L’équipe de maintenance de WestJet examine l'avion de plus près.

L’aéroport d’Halifax en est à sa septième sortie de piste depuis 1999, selon une base de données du BSTBureau de la sécurité des transports du Canada .

Trois niveaux d'enquête possibles M. Krepski affirme que le BST Bureau de la sécurité des transports du Canad dispose des trois options suivantes : 1. Mener une enquête approfondie et présenter un rapport complet avec recommandations; 2. Présenter un rapport plus court basé sur une étude limitée; 3. Ajouter ce dernier incident à la base à sa base de données, dans l’éventualité où les enquêteurs déterminaient qu'il n’apportait rien à l’amélioration de la sécurité des passagers.

À l'heure actuelle, le Bureau de la sécurité des transports du Canada continue de colliger des renseignements. Nous les évaluerons pour déterminer quelle pourrait être la portée d'une enquête , affirme M. Krepski.

La piste 14 a été rouverte dimanche vers 22 h après que l’avion a été remorqué.

Sept accidents en 20 ans

Sur les sept accidents signalés depuis 1999, un seul a entraîné des morts ou des blessures graves.

Le 14 octobre 2004, un avion de MK Airlines s'était écrasé et avait pris feu après avoir quitté la piste 24. Il n’avait réussi à obtenir assez d'altitude au décollage. Les sept membres de l’équipage ont été tués. Le BST a conclu que la formation inadéquate et la fatigue de l'équipage étaient en cause.

Le plus récent événement s'est produit le 4 mars 2019, lorsque la roue avant d'un Boeing 767 d'Air Canada avec 211 passagers à bord a glissé sur une piste glacée.

Le Boeing 767-375 qui a dérapé sur la piste 23 à l'aéroport d'Halifax le 4 mars 2019. Photo : Bureau de la sécurité des transports

Le 7 novembre 2018, un avion-cargo Boeing 747 qui se posait sur la piste 14 ne s'est pas arrêté à temps, percutant du matériel et des feux de signalisation. L'avion-cargo a été gravement endommagé. Le BST Bureau de la sécurité des transports du Canada poursuit toujours son enquête.

Les autres incidents signalés :