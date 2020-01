Les places en garderie rares à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or

Les places en garderies se font rares à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. Plusieurs mères dont le congé de maternité tire à sa fin s'inquiètent de cette situation, elles qui souhaitent effectuer un retour au travail à la date prévue.

Ludovik pourra peut-être s'amuser plus longtemps avec ses propres jouets. Sa mère, Kim Jubainville, ne parvient pas à trouver une place en garderie pour son poupon.

J'appelle partout où je peux appeler pour trouver une place et personne ne peut le prendre. Kim Jubainville, mère d'un poupon de 8 mois

Kim Joubainville, une mère qui peine à trouver une place en garderie, et son fils Ludovik. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Manque de place pour les plus jeunes enfants en particulier

C'est d'autant plus difficile de trouver une place pour les enfants âgés en bas de 18 mois, car celles-ci sont limitées , explique une autre mère dont le congé parental se termine bientôt, Ariane Lemay-Béchard.

Il n'y a pas beaucoup de places pour poupons en région et à Rouyn-Noranda, encore moins , se désole-t-elle.

Ariane Lemay-Béchard envisage même de ne plus travailler à temps complet.

Je pourrais être obligée de travailler à temps partiel ou bien encore de ne plus travailler du tout, on va voir comment la situation va se développer , dit celle dont le conjoint travaille sur des horaires de sept jours.

Kim Jubainville estime cependant qu'il est dans l'intérêt de la société que les femmes comme elle retournent au travail.

Nous payons des taxes, mais là, si je suis ici à la maison, je n'ai pas de revenus et je ne paye pas de taxes. En plus, nous pouvons rendre service à la société. Dans mon cas, je suis infirmière et disons que des infirmières, il n'en pleut pas , lance-t-elle.

Émilise Lessard-Therrien est au fait du dossier

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, fait remarquer qu'il est désormais admis que la pénurie de places en garderie constitue un enjeu en Abitibi-Témiscamingue.

La pénurie de places n'était pas reconnue dans le passé, le ministère de la Famille considérait que nous étions en situation d'équilibre, mais au moment où j'ai parlé au ministre où nous avons eu accès aux nouvelles cartes, nous avons vu que le gouvernement reconnaît maintenant que nous sommes en situation de déficit , décrit-elle.

Le ministère de la Famille juge que le déficit est encore plus fort dans la Vallée-de-l'Or.

À Rouyn-Noranda, le taux de couverture des enfants n'ayant pas l'âge de fréquenter l'école oscille entre 85 % et 90 %. Dans la Vallée-de-l'Or, c'est moins de 85 %.