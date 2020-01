Tous les employés de l’ABI bientôt de retour au travail

On est en avance sur le protocole établi par l'employeur , soutient le président de la section locale 9700 du Syndicat des Métallos, Éric Drolet.

Le syndicat affirme que le redémarrage des cuves se déroule dans un bon climat, malgré les 18 mois de conflit.

On veut démontrer que c'est notre usine, pis qu'on l'a à coeur, pis qu'on veut avancer , explique Éric Drolet.

Il souligne toutefois que le travail est particulièrement exigeant dans un contexte où il y a environ 200 employés de moins qu’au début du conflit, il y a 2 ans. Au déclenchement du lock-out, le 11 janvier 2018, Alcoa employait 1030 personnes.

Le président du syndicat croit qu’il y aura de nouvelles embauches rapidement, dans les prochaines semaines parce que les besoins sont là étant donné qu'il y a eu beaucoup de travailleurs qui sont partis à la retraite durant le conflit et au retour du conflit .

On a encore des gros défis au niveau de la formation. Il va falloir travailler main dans la main et si on n’y arrive pas on ne passera pas au travers, parce que redémarrer une usine dans un contexte où il manque autant d’employés, il va falloir s’entendre et il va falloir s’assoir et trouver des solutions ensemble , affirme Éric Drolet.

Aloca a profité de la fermeture partielle de l’usine, située dans le parc industriel et portuaire de Bécancour, pour apporter des modifications à ses équipements et à sa façon de produire les lingots d’aluminium, dans le but d’être plus productive.

Avec les informations d'Amélie Desmarais