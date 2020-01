Le conflit en Irak inquiète un Iranien de la Saskatchewan

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran inquiète vivement un Iranien établi en Saskatchewan. Il craint que la situation n'alimente les stéréotypes à son endroit et qu’il en subisse les préjudices.

Shad a accepté de se confier à Radio-Canada sous ce diminutif. Il ne veut pas qu'on donne son nom complet par peur de représailles.

Installé à Saskatoon pour poursuivre ses études de doctorat, Shad a laissé derrière lui ses parents, qui habitent toujours en Iran. Alors que les relations irano-américaines s’enveniment, Shad a peur qu’une guerre n'éclate.

Je m’inquiète pour [mes parents] parce que mes frères et soeurs vivent tous à l’étranger. Nous sommes tous loin de mes parents, qui sont âgés, et le conflit nous inquiète parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer demain. Les deux camps sont imprévisibles. Shad

Si la sécurité de ses parents lui cause bien des soucis, Shad redoute aussi que ce conflit n'ait des répercussions chez lui, en Saskatchewan. Chaque fois qu'on parle aux gens et qu'on leur dit qu'on vient d’Iran, la première chose qui leur vient à l’esprit, ce sont les conflits, les accusations et les stéréotypes , explique-t-il.

Il affirme que toutes les personnes d’origine iranienne sont punies par ces attaques parce que les gens les voient différemment .

J’aime mon pays, j’aime ma culture et je veux qu’elle soit respectée. Je ne veux pas que les gens me jugent en fonction de ce qu’ils voient de la part de mon gouvernement. Shad

Condamner la violence

Shad critique l’escalade de tensions entre les deux pays ennemis. Tuer le général [Qassem Soleimani] était stupide parce que ça ne va pas permettre aux Américains d'être plus en sécurité , dit-il.

Beaucoup de gens qui ne soutenaient pas le gouvernement iranien le font aujourd’hui parce que les États-Unis ont fait quelque chose de méprisable, d'inacceptable. Shad, étudiant irano-canadien

Shad ne fait toutefois pas partie du lot. Il condamne la violence à laquelle se livre le gouvernement iranien ainsi que son programme politique.

Lorsqu’on lui demande s’il se battrait pour son pays, Shad affirme sans détour qu’il est prêt à le faire pour sa nation, mais jamais pour une religion ou le gouvernement .

Avec les informations d'Alexis Lalemant