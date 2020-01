Agression au couteau à Sainte-Foy : le suspect demeure détenu

Nickola Martella fait face à six chefs d’accusation, dont un pour voies de fait armées causant des lésions corporelles. Il est également accusé d’avoir utilisé une carte de crédit volée.

Les faits qui lui sont reprochés seraient survenus vendredi soir dans le stationnement de l’hôtel Plaza, situé sur le boulevard Laurier, dans le secteur de Sainte-Foy.

L’homme originaire de Lévis, qui a des antécédents judiciaires, serait entré à l’intérieur d’un véhicule pour y commettre un vol.

C’est à ce moment que le propriétaire de la voiture, Even Duchesneau-Boudreau, un musicien employé par l’hôtel Plaza, l’aurait pris en flagrant délit.

Une altercation aurait éclaté entre les deux hommes et aurait été suivie d’une bagarre. M. Duchesneau-Boudreau a été blessé à la main à l’aide d’une arme blanche.

Evan Duchesneau-Boudreau a été blessé à l’arme blanche par l’homme qu’il avait surpris à l’intérieur de sa voiture. Photo : Radio-Canada

Le jeune homme a néanmoins réussi à se sauver et à appeler du secours.

Le suspect a pour sa part pris la fuite. Il a été arrêté vers 17 h 30, dimanche, au terme d’un important déploiement policier.

Sous le choc

La victime était toujours ébranlée lundi matin. Even Duchesneau-Boudreau travaille dans les bars depuis une dizaine d’années. S’il a déjà eu maille à partir avec certains clients, c’est la première fois qu’il se retrouve au centre d’un tel événement.

Tu restes vraiment surpris [...] En tout cas, moi, personnellement, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un essaierait de me tuer pour voler mon char , a confié le musicien en entrevue à Radio-Canada.

Une heure avant, j'étais en train de chanter des chansons de Disney pour les enfants, puis une heure après, je [passe] proche de me faire tuer par un gars qui veut [...] partir avec mon char. Even Duchesneau-Boudreau, victime

L’homme affirme revoir sans cesse l’agression dans ses rêves.

David Pelletier, relationniste au Service de police de la Ville de Québec Photo : Radio-Canada

Invitation à la prudence

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a profité de l’occasion pour rappeler aux citoyens qu’il est préférable, en pareille circonstance, de s’éloigner du ou des suspects et de contacter les autorités immédiatement.

On va faire tout ce qu'on peut pour venir le plus rapidement possible. Donc, si les gens peuvent nous obtenir une bonne description physique, se garder un écart, ne pas se mettre à risque, c'est ce qu'on recherche , a indiqué David Pelletier, relationniste au SPVQService de police de la Ville de Québec .

Nickola Martella reviendra en cour mercredi pour l’enquête de remise en liberté. Il lui est interdit d’entrer en communication avec sa présumée victime.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc et de Marie-Maude Pontbriand