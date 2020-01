La rue Rideau, une artère en déclin, selon des commerçants

Prix des loyers, criminalité, infrastructures, itinérance... Des commerçants de la rue Rideau observent un déclin de l’artère commerciale du centre-ville d’Ottawa, tant et si bien que certains envisagent de plus en plus de plier bagage.

Le propriétaire du magasin Top of the World, qui se spécialise dans la vente de planches à roulettes et de vêtements, a décidé de quitter la rue Rideau après 26 ans.

Corey Hackett a étayé sur le réseau social Reddit les nombreuses raisons qui l’ont poussé à vouloir déménager vers la rue Bank. Il a cité notamment le loyer exorbitant qu’il débourse pour son local, en plus de ce qu'il qualifie de flambée de la criminalité dans le secteur.

La rue Rideau a été fermée par endroit pendant plusieurs années pour la construction du train léger (archives). Photo : Autre banques d'images / Jean-Sébastien Marier

La criminalité est hors de contrôle , a-t-il écrit, dimanche. Nous avons déjà vu un gars tenter de prendre la fuite avec tout un présentoir de vêtements , a raconté M. Hackett, en ajoutant que les gangs de rue ont une forte emprise sur le secteur.

Avoir un commerce local indépendant [sur la rue Rideau] est devenu impossible. Corey Hackett, propriétaire du magasin Top of the World

Dans sa publication, il a écrit que sa boutique ne s’est jamais remise du chantier du train léger. Durant cette période, le propriétaire estime avoir perdu 40 % de son chiffre d’affaires. Contacté par Radio-Canada, M. Hackett n’a toutefois pas voulu commenter davantage.

Le propriétaire du restaurant Cora de la rue Rideau, Elias El-Helu, songe aussi sérieusement à imiter Corey Hackett après 14 ans d’activité dans le secteur de la Basse-Ville.

Soit qu’il faut que je ferme, soit que je travaille dans le magasin pour couper du monde […] Dernièrement, les derniers trois ans, c’est rendu plus grave. Elias El-Helu, propriétaire du restaurant Cora de la rue Rideau

Le conseiller du quartier comprend les commerçants

[Les commerçants] ont raison , a admis le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury. Le premier élément important, c’est de reconnaître la situation.

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury (archives). Photo : Radio-Canada

Jusqu’ici, croit-il, les efforts pour régler les problèmes de la Basse-Ville ne ciblent pas les causes profondes de la situation.

La crise ou l’incapacité des gouvernements de bien répondre au niveau de la toxicomanie, de la santé mentale et des enjeux de logement ont fait que la zone du marché By et de la rue Rideau a été sous pression depuis une décennie. Mathieu Fleury, conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier

L’entreprise Top of the World, on était en conversation avec eux fréquemment, parce que cette zone-là était fermée pendant tout près de quatre ans. Ça a été très difficile pour leur entreprise , a-t-il ajouté.

Avec les informations d'Audrey Roy