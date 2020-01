Pêche blanche : Saguenay fera respecter son règlement

Le message a été lancé lundi lors d'une conférence de presse tenue à La Baie.

Lors de celle-ci, les autorités ont servi un rappel et un avertissement aux amateurs de pêche blanche. Ainsi, en attendant l'ouverture officielle de la saison, seuls les abris temporaires pouvant être retirés manuellement à la fin de chaque journée seront tolérés, et ce, dans certaines zones bien délimitées.

Les autorités ont aussi précisé que les pêcheurs persistant à vouloir utiliser des cabanes plus permanentes recevront des avis à compter de mardi. Ils disposeront ensuite de 24 heures pour ramasser leurs maisonnettes, faute de quoi ils se feront taper sur les doigts.

Demain matin, on va passer, on va faire des tournées pour aviser ces gens-là. On va émettre premièrement des avis. Donc, ils vont avoir 24 heures pour pouvoir se conformer. À la suite de ça, s'ils ne se conforment pas, à ce moment-là on va déplacer leur équipement à leurs frais. Ça peut jouer entre 200 et 500 $. Ça dépend si on doit les remorquer, les amener à la fourrière, etc. Carol Girard, directeur du Service de sécurité incendie de Saguenay

Cette idée de faire payer les récalcitrants a été bien accueillie par le président de l'organisme Promotion Pêche, Rémi Aubin.

Je pense que c'est important pour montrer que la Ville est responsable. C'est pour envoyer un message aussi, dire à Pêches et Océans Canada que la Ville prend l'activité en mains et que ce n'est pas quelque chose qui est laissé à la légère. Rémi Aubin, président de Promotion Pêche

Les inspecteurs responsables d'émettre les avertissements aux pêcheurs récalcitrants auront du pain sur la planche. Lundi après-midi, seulement dans le secteur de Grande-Baie, il y avait tout près de 30 cabanes, dont plusieurs au caractère plus permanent.

Un règlement pas appliqué

Rappelons que quatre cabanes étaient parties à la dérive mercredi dernier. Le lendemain matin, Saguenay avait rappelé son règlement dans une publication Facebook, comme quoi leur installation était interdite. Or, elles s'y retrouvaient depuis plusieurs jours au vu et au su de tous. Le conseiller municipal, Martin Harvey, a plus tard reconnu que la Ville tolérait la situation et ne faisait pas appliquer son règlement.