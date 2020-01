Remparts : plusieurs années avant d'aspirer à un championnat

La jeune formation des Remparts a maintenant tout le talent nécessaire, mais il faudra s’armer de patience, prévient Patrick Roy. Estimant n’avoir fait que du surplace depuis 2015, l’organisation en est venue à un constat dans la dernière année : on efface et on recommence.

Pointant au 16e rang de 18 équipes au classement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les Remparts ont expédié sous d’autres cieux leur meilleur marqueur (Félix Bibeau), leur gardien de but numéro 1 (Carmine-Anthony Pagliarulo) et un vétéran attaquant de premier plan (Andrew Coxhead), mi-décembre. En retour, les jeunes attaquants Théo Rochette et Cole Cormier se sont greffés à un solide noyau de joueurs de 16 ans.

Je me rappelle qu’à mon premier passage avec les Remparts, dans les dernières années les gens me reprochaient de ne pas faire les grosses transactions pour aller jusqu’au bout. Bien aujourd’hui, je suis patient et j’essaye d’assembler une équipe pour gagner , a relaté Patrick Roy, lundi, une heure après la fin de la période des transactions dans la LHJMQ.

Assis à ses côtés le président des Remparts, Jacques Tanguay, n’a pas tenté de se défiler par rapport aux résultats en deçà de ses attentes depuis le début de la reconstruction qui devait s’amorcer au lendemain du tournoi de la Coupe Memorial 2015, tenu à Québec.

Une reconstruction retardée par les faux pas

On n’a pratiquement pas eux de choix au repêchage durant les années 2016, 2017, 2018 et puis on fait des transactions qui n’ont pas donné les résultats escomptés. Là, on a pris une décision et on est conscient que pour gagner, ça nous prend du talent , a-t-il expliqué au sujet du grand virage jeunesse effectué dans les douze derniers mois.

Le jeune attaquant James Malatesta Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

La bonne nouvelle? En ajoutant les nouveau-venus Rochette et Cormier aux James Malatesta, Nathan Gaucher et Charle Truchon repêchés en juin, Patrick Roy et Jacques Tanguay sont convaincus d’avoir finalement le talent en place pour aspirer à un championnat.

La mauvaise? Ce championnat ne pourrait venir qu’en 2023. Il faut avoir une progression l’année prochaine et dans deux et trois ans avoir une équipe dominante. Ça fait partie du plan , estime Patrick Roy.

L’équipe demeura toutefois excitante à voir jouer et les partisans pourront voir grandir les joueurs d’impact de l’organisation, plaide le grand manitou des Remparts. On veut quand même donner un bon spectacle.

Yu Sato sur un siège éjectable

Pour se faire, Roy se promet d’ajouter un joueur européen très dominant dès cet été. Le Russe Aleksei Sergeev terminera son parcours junior à la fin de la saison tandis que les chances du jeune attaquant japonais Yu Sato de demeurer à Québec semblent quasi-inexistantes.

Seul joueur japonais du hockey junior canadien, Yu Sato a amassé 4 buts et 5 passes en 31 matchs cette saison. Photo : Radio-Canada

C’est certain que Yu ne répond pas aux attentes qu’on avait , a admis sans détour l’entraîneur, souhaitant que l’attaquant de 17 ans le fasse mentir en fin de saison. Mais c’est certain que la façon dont les choses vont présentement, il ne sera pas de retour l’année prochaine.