Unifor ne s'inquiète pas des acquisitions américaines de PFR

Son directeur québécois, Renaud Gagné, ne croit pas qu'une telle transaction signera la mort de certaines usines du Québec.

Quand PFRProduits forestiers Résolu sera officiellement propriétaire de trois scieries de Conifex Timber dans le sud des États-Unis, elle produira 25 % de son bois d'oeuvre du côté américain. L'entreprise dit vouloir ainsi accéder à un marché en forte croissance. Rien pour faire peur à Renaud Gagné.

Il y a une réduction de la production en Colombie-Britannique et ça va être compensé en bonne partie du côté américain parce qu'ils ont planté des arbres il y a 40, 50 ans passés. Moi, je considère que si l'entreprise est plus rentable et plus solide financièrement, tant mieux. C'est dans l'intérêt de l'ensemble de l'entreprise et des employés.

Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor