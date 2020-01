Les soins à domicile : le talon d’Achille du système de santé ontarien

L’étude a été réalisée pour mieux comprendre les priorités des patients et celles du personnel soignant afin d’améliorer la transition de l’hôpital à la maison. Plus de 700 patients et professionnels partout en province ont été interrogés dans le cadre de cette recherche, qui s'est déroulée sur 11 mois.

Les trois principales lacunes identifiées par les répondants sont toutes liées aux services de soins à domicile, comme la physiothérapie ou l'ergothérapie; une surprise pour les responsables de l'étude.

Dans le cadre de l'étude, la Dre Tara Kiran a interrogé des patients qui ont été hospitalisés au cours des trois dernières années en Ontario. Photo : Radio-Canada

Le nombre de commentaires que nous avons reçus concernant les soins à domicile était frappant. Dre Tara Kiran, responsable de l'étude

Les participants ont notamment critiqué le manque de soins à domicile adaptés à leurs besoins et le temps d'attente avant d'obtenir les soins après leur départ de l'hôpital. La plupart des répondants ont aussi souligné qu'ils devaient se battre pour obtenir suffisamment de soins à domicile.

Devant les frustrations évoquées par les participants, la Dre Kiran juge que les médecins et les professionnels de la santé qui travaillent dans les hôpitaux ont un devoir de transparence envers leurs patients. Ils doivent être conscients du niveau de soins qu'ils obtiendront à leur sortie de l'hôpital et de l'attente avant d'obtenir le service.

Mais au-delà de la meilleure transition vers la maison, Tara Kiran estime qu'un financement supplémentaire est nécessaire pour améliorer l'offre de soins.

Selon le modèle des RLISS, le patient doit cogner à plusieurs portes pour obtenir divers services. Les nouvelles équipes Santé Ontario regroupent tous les services en une même entité. Photo : Ministère de la Santé de l’Ontario