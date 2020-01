Fortnite a rapporté 1,8 G$ en 2019

Malgré une baisse de revenus de 25 % par rapport à 2018, Fortnite reste le jeu vidéo numérique le plus profitable de 2019, avec des recettes de 1,8 G$ US.

Le populaire jeu de tir en ligne est talonné par Dungeon Fighter Online et Honor of Kings, qui ont tous deux généré des recettes de plus de 1,6 milliard de dollars en 2019. Ils sont suivis par League of Legends (1,5 milliard de dollars), Candy Crush Saga (1,5 milliard de dollars) et Pokémon GO (1,4 milliard de dollars). Ces chiffres proviennent de la firme de recherche SuperData, qui répertorie les revenus des jeux numériques.

Cette liste est dominée par les jeux gratuits comme Fortnite, dont les revenus proviennent des achats intégrés. Elle ne prend toutefois pas en compte les exemplaires physiques de jeux. Call of Duty: Modern Warfare a par exemple généré 645 millions de dollars en ventes numériques, mais ses revenus réels se rapprochent probablement davantage de ceux de Fortnite.

Les recettes totales des jeux gratuits se sont élevées à 87,1 milliards de dollars en 2019, une augmentation de 6 % par rapport à l’année précédente.

Le marché des jeux payants a quant à lui diminué de 5 % en 2019, principalement en raison de la moindre quantité de grandes sorties par rapport à 2018. SuperData note que cela est normal en fin de génération de console, alors que les prochaines consoles Xbox et PlayStation sont attendues cette année.

La firme prévoit que les revenus des jeux numériques augmenteront de 4 % en 2020. Les jeux payants devraient voir un certain regain de popularité, parce que des titres comme Cyberpunk 2077 et The Last of Us Part II devraient voir le jour cette année.