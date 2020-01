La Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix privée de maire

Le maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Périard. Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

M. Périard se trouve présentement à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, mais devrait être transféré aux soins intensifs de Rivière-du-Loup.

Cet événement survient alors que la Municipalité est temporairement administrée par la Commission municipale du Québec (CMQ).

Le conseil avant la vague de démission (archives) Photo : Radio-Canada / Édith Drouin

Des différends entre le maire et le conseil municipal avaient mené à la démission de tous les conseillers municipaux en juin et juillet 2019. Les séances du conseil étaient suspendues depuis et la gestion des affaires courantes assurées par deux juges de la CMQCommission municipale du Québec .

Isabelle Rivoal, porte-parole de la CMQCommission municipale du Québec , assure que l'arrêt de travail du maire n'entravera en rien les affaires courantes de la Municipalité et les services aux citoyens.

Pour l'instant, ça ne change absolument pas la donne. Évidemment nous le consultions, donc nous allons voir avec le temps comment cela se passe. Isabelle Rivoal, porte-parole de la CMQ

Les Paulois seront appelés aux urnes le 8 mars 2020 pour choisir de nouveaux élus lors d'une élection partielle.