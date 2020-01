Auteur d’un but spectaculaire en fin de match, Akim Thomas affirme avoir prédit ce but en 2018, alors qu’il assistait au championnat avec son ami.

Il aurait lancé à son ami: Un jour, je vais marquer le gros but, en parlant d’un but gagnant qui s’est déroulé pendant le tournoi.

Le joueur Akim Thomas et sa mère avec le trophée de la victoire. Photo : Radio-Canada

Plus récemment, dans une conversation de groupe avec sa famille, il a écrit qu’il allait marquer un but important. Sa mère raconte que Akim aurait écrit : Maman, je vais te marquer un but.

Le hockeyeur a fait cette déclaration à la sortie du vol de plus de neuf heures qui a ramené l'équipe canadienne au pays. Akim Thomas et ses coéquipiers peuvent maintenant célébrer leur médaille d'or avec leur famille et leurs amis.