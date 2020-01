Auteur d’un but spectaculaire en fin de match dimanche en finale du Championnat du monde junior de hockey , Akil Thomas affirme avoir prédit ce but en 2018, alors qu’il assistait au championnat avec son ami.

Il aurait lancé à son ami : Un jour, je vais marquer le gros but, en parlant d’un but gagnant qui s’est déroulé en troisième période contre les Russes.

Le joueur Akil Thomas et sa mère avec le trophée de la victoire Photo : Radio-Canada

Plus récemment, dans un échange avec des membres de sa famille, il a écrit qu’il allait marquer un but important. Sa mère raconte qu’Akil a écrit Maman, je vais te marquer un but .

Le hockeyeur a fait cette déclaration à la sortie l'avion qui a ramené l'équipe canadienne au pays. Akil Thomas et ses coéquipiers peuvent maintenant célébrer leur médaille d'or avec leur famille et leurs amis.