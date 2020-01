Des vêtements fabriqués à Sept-Îles au printemps 2020

Norfil avait annoncé vouloir mettre sa manufacture de Sept-Îles en activité au courant de 2019.

Le début des opérations a cependant été retardé, car l’entreprise de Baie-Comeau a dû demander un changement de zonage pour pouvoir s’installer dans le lieu choisi, explique Serge Lechasseur, le directeur général du Groupe de la Côte, une compagnie qui gère l’entreprise Norfil. Je dirais que ça nous a pris presque que six mois avant d’obtenir ce qu’on avait demandé et par la suite il a fallu aller en appel d’offres parce que le local devait être adapté , a-t-il expliqué.

Un an plus tard, on commence à penser à voir le bout du tunnel.

Serge Lechasseur, directeur général du Groupe de la Côte