Monia Chokri sera la porte-parole des Rendez-vous Québec Cinéma

C’est avec enthousiasme que la réalisatrice et comédienne a accepté le mandat. Encore une fois, la programmation est riche et diversifiée. Elle démontre à quel point, depuis quelques années, notre cinéma est fort et en pleine ascension. Célébrons l'art, c'est notre identité, et les cinéastes d'ici sont désormais de grands ambassadeurs à l'étranger. Ils témoignent de la force et du dynamisme de notre culture , a affirmé Monia Chokri par voie de communiqué.

Monia Chokri s’est illustrée l’an dernier avec son premier long métrage, dont elle a également signé le scénario, La femme de mon frère. Le film a été présenté au Festival de Cannes dans la section Un certain regard, et elle y a remporté le prix Coup de cœur du jury.

En tant que comédienne, Monia Chokri a de nombreuses fois foulé les planches au théâtre, en plus de tenir divers rôles au petit et au grand écran. On l’a vue notamment dans L’âge des ténèbres, de Denys Arcand, ainsi que dans Les amours imaginaires, de Xavier Dolan. Plus récemment, la comédienne a fait partie de la distribution du film Les affamés, de Robin Aubert, lauréat du prix du meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto ainsi que de l'Iris du meilleur film au Gala Québec Cinéma en 2018.