À quoi s’attendre du CES 2020?

Chaque début d’année, l’industrie technologique converge à Las Vegas pour le Consumer Electronics Show (CES), l’un des plus importants salons annuels en son genre. C’est l’occasion pour les entreprises de présenter au public leurs innovations qui façonneront l’avenir ou leurs projets les plus farfelus. Voici quelques grandes tendances à surveiller lors de l’événement, qui débute officiellement mardi et qui devrait attirer plus de 170 000 personnes.

Toujours plus d’objets connectés

Cela fait plusieurs années que les objets connectés dominent les allées du salon CES, et 2020 ne devrait pas faire exception à la règle.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  On s'approche de plus en plus du concept de la maison connectée. Photo : Getty Images / Justin Sullivan

Brosse à dents, grille-pain, thermostat, laveuse, rasoir, cuvette de toilette, robinet… De plus en plus de nos objets domestiques sont maintenant offerts en version « intelligente », et l'on devrait voir une panoplie de nouveau matériel connecté – parfois utile, et parfois insensé – au CES.

Des télévisions 8K, ultraminces et hyper haut de gamme

CES est traditionnellement le salon de la télévision. Tandis que la crème de la crème de certaines catégories de technologie comme les téléphones cellulaires est habituellement dévoilée sur des scènes autres que celle du CES, les dernières télévisions font partie intégrante du CES.

On s’attend à voir des téléviseurs de plusieurs centaines de pouces capables d’afficher des images en résolution 8K, qui dispose de quatre fois plus de pixels que la résolution 4K. Les flexibles et ultraminces devraient aussi être partout.

Samsung a d’ailleurs ouvert le présalon de dimanche en dévoilant, entre autres, sa nouvelle télévision micro-DEL 8K de 292 pouces et un téléviseur d’une centaine de pouces qui n’a presque pas de contour d’écran.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les télévisions occupent toujours une place importante au CES. Photo : afp via getty images / DAVID MCNEW

Cette technologie micro-DEL est d’ailleurs vouée à prendre de l’importance dans les prochaines années. Elle offre entre autres un meilleur temps de réponse, une meilleure résistance aux écarts de température de couleur et une plus longue durée de vie que les écrans DELO.

Des technologies de la santé

La technologie s’immisce de plus en plus dans notre quotidien pour des raisons de santé et de bien-être, que ce soit pour faire des suivis ou pour prêter main-forte aux personnes âgées ou atteintes de maladies. C’est pour cette raison que le quart des entreprises qui exposent au CES évoluent dans le domaine de la santé.

Les bracelets connectés Fitbit sont les plus populaires de leur catégorie. Photo : Reuters / Brendan McDermid

Des tendances à surveiller sont entre autres les outils de suivi en nutrition, en sommeil ou en exercice. Il devrait y avoir beaucoup de nouveaux objets connectés présentés par des entreprises du domaine.

Des voitures électriques qui se conduisent toutes seules

L'année 2020 s’annonce déjà prometteuse pour les véhicules électriques. De nouveaux concepts automobiles de plusieurs constructeurs de renom tels que BMW et Mercedes-Benz sont notamment attendus au CES.

On devrait aussi voir de plus en plus de dévoilements et de démonstrations de systèmes de conduite autonome, alors que tout le monde cherche à rattraper le chef de file dans ce domaine, Tesla.

Les écrans pliables

C’est au CES 2019 que le premier téléphone à écran pliable au monde, le Royole Flexplai, a été dévoilé. Quelques compétiteurs, dont le Samsung Galaxy Fold et le Motorola Razr, ont ensuite émergé.

Mais selon plusieurs spécialistes de l’industrie, 2020 sera la « vraie » année des téléphones à écrans pliables, et nous devrions sans doute en voir quelques-uns au CES.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le Royole Flexpai a été dévoilé au CES 2019. Photo : afp via getty images / ROBYN BECK

On ne sait pas encore quelles entreprises comptent présenter leur téléphone pliable au salon, mais plusieurs rumeurs indiquent que OnePlus devrait dévoiler le sien.

La 5G

La révolution annoncée de la 5G, la cinquième génération du réseau de communications mobiles, n’a finalement pas eu lieu en 2019 et pourrait même seulement venir en 2021, mais bien des technologies propulsées par la 5G seront montrées au CES.

C’est que, même si les opérateurs de téléphonie mobile ne sont pas sur place pour montrer comment fonctionnent leurs réseaux, plusieurs technologies d’avenir comme les voitures autonomes, le divertissement mobile et les objets connectés ont besoin de la vitesse supérieure de la 5G pour fonctionner correctement.

On devrait, sinon, en apprendre plus sur cette technologie au Mobile World Congress, qui se tiendra à Barcelone en février.

Des surprises

Les innovations les plus intéressantes du CES sont souvent celles que l’on ne peut pas prédire! Impossible de savoir quels concepts sortant des sentiers battus seront dévoilés au salon, mais nous gardons l’œil ouvert pour vous tout au long de l’événement!