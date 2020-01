Manque de services en français à l'Hôpital de Moncton

C’est épouvantable... Je pense que, c’est toujours, une culture de l’institution de non-respect envers les droits linguistiques , évoque Paul Ouellet, citoyen de Moncton qui a passé beaucoup de temps à l’Hôpital de Moncton, ces deux dernières années.

Le fonctionnaire à la retraite, Paul Ouellet, a dû accompagner trois membres de sa famille à l’Hôpital de Moncton qui souffrent de problème de santé mentale. Lors de ces visites, il explique que beaucoup de membres du personnel de l'hôpital ne pouvaient pas lui parler en français.

L'infirmière immatriculée qui fait l'objet d'une enquête a été congédiée par l'Hôpital de Moncton. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hugues

Entre février et juin 2019, Paul Ouellet a déposé 13 plaintes contre l’unité psychiatrique de l'établissement. Le commissaire aux langues officielles a conclu que 12 de ces 13 plaintes sont fondées.

Il a donné des exemples du manque d'offre active de services en français et de situations où aucun personnel bilingue n'était disponible pour des services.

Cela ajoute au stress, que je vis moi-même, dans l’accompagnement des miens à l’Hôpital de Moncton , souligne Paul Ouellet.

C’est la deuxième fois que M. Ouellet a gain de cause avec des plaintes formelles contre l’unité psychiatrique de l’Hôpital de Moncton.

Face aux plaintes qui s’accumulent et au manque de changement, Pierre Ouellet dit ne plus avoir foi dans le Commissariat aux langues officielles.

Je ne m’en satisfais pas du tout du rapport du commissaire. Les recommandations ne sont pas suivies. Nous avons besoin de nous tourner vers les tribunaux pour que la loi soit, un jour, respectée, comme elle doit l’être. Le commissaire aux langues officielles ne peut que faire des recommandations. Il n’a aucun pouvoir. Pierre Ouellet, citoyen de Moncton

Paul Ouellet estime que pour être efficace, le Commissariat aux langues officielles devrait être doté d’un tribunal afin que ces recommandations puissent avoir un poids.

Il y a le besoin d’avoir un tribunal pour les langues officielles , soutient Paul Ouellet.

Le citoyen envisage de déposer plainte devant les tribunaux.

Je vais me tourner vers les tribunaux. Il faut que quelque chose soit fait. Et je pense que ce sera simplement devant les tribunaux que nous obtiendrons justice, pour que nos droits soient respectés. Et je ne le fais pas seulement pour moi-même, je le fais pour chacun et chacune de notre province , explique Paul Ouellet.

En réponse, le Réseau de santé Horizon dit qu’il tente de changer la culture, en ce qui a trait aux services bilingues, mais que les changements nécessaires prennent du temps.

L'avis du juriste

Le juriste spécialisé dans les droits linguistiques, Michel Doucet, était sur le plateau du Téléjournal pour réagir à ce dossier.

Services en français dans les hôpitaux au Nouveau-Brunswick

Il confirme les craintes de Paul Ouellet et explique que les établissements et les entreprises de la province n’accordent pas une grande importance aux recommandations du commissaire et à la Loi sur les langues officielles.

Selon le juriste, le respect de la Loi sur les langues officielles doit passer par une décision politique pour être efficace.

Je crois que le problème, il est institutionnel, mais il est également politique , analyse le juriste.

Et j'insiste que le changement, il doit venir du politique. Et en ce moment, c’est là que le bât blesse. Michel Doucet, juriste.

Pour lui, la réponse de l’établissement, comme quoi, cela prend du temps est une excuse, puisque la Loi sur les langues officielles existe depuis 50 ans.

Ça fait 50 ans de bilinguisme officiel et on nous dit toujours la même chose. Cela va prendre combien de temps pour que les francophones au Nouveau-Brunswick puissent obtenir des services dans leur langue , questionne-t-il.

D’après les informations de Margaud Castadère